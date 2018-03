Nach der Flut: LBM und Bauhöfe haben allerhand zu tun

Als die B 42 am Mittwoch für den Verkehr wieder frei gegeben worden ist, erinnert kaum noch etwas an die Flut der vergangenen Tage. Der Rhein glitzert malerisch in der Morgensonne und hat sich brav in sein Bett zurückgezogen – so, als wäre nichts passiert.

Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser 1 von 10 Im nördlichen Kreis Neuwied werden Straßen und Gebäude nach der Flut von Schlamm und Treibgut befreit. Foto: Sabine Nitsch 2 von 10 Im nördlichen Kreis Neuwied werden Straßen und Gebäude nach der Flut von Schlamm und Treibgut befreit. Foto: Sabine Nitsch 3 von 10 Im nördlichen Kreis Neuwied werden Straßen und Gebäude nach der Flut von Schlamm und Treibgut befreit. Foto: Sabine Nitsch 4 von 10 Im nördlichen Kreis Neuwied werden Straßen und Gebäude nach der Flut von Schlamm und Treibgut befreit. Foto: Sabine Nitsch 5 von 10 Im nördlichen Kreis Neuwied werden Straßen und Gebäude nach der Flut von Schlamm und Treibgut befreit. Foto: Sabine Nitsch 6 von 10 Im nördlichen Kreis Neuwied werden Straßen und Gebäude nach der Flut von Schlamm und Treibgut befreit. Foto: Sabine Nitsch 7 von 10 In Unkel ist die Rheinpromenade in Höhe der Mariensäule bereits geräumt, während das Café Promenade am Mittwochmorgen noch unter Wasser steht. Foto: Sabine Nitsch 8 von 10 Am Steiger der der Personenfähre in Erpel ist noch reichlich Treibgut. Foto: Sabine Nitsch 9 von 10 Teilweise knöcheltief ist der Bürgersteig in Erpel mit Schlamm bedeckt. Foto: Sabine Nitsch » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Dort, wo 24 Stunden zuvor die Feuerwehr noch im Boot über die Bundesstraße in Linz schipperte, Ampeln bis zum roten Signallicht komplett im Wasser standen und Unterführungen bis unters Dach zugelaufen waren, erinnert morgens gegen 9 Uhr nur noch der Schlamm auf den Straßen daran, dass die Gegend komplett überflutet war. Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sind schon seit 6 Uhr im Einsatz, um die Straße nach dem Hochwasser frei zu räumen, der Linzer und der Erpeler Bauhof seit 5 Uhr morgens. „Es muss alles sehr schnell gehen. Wenn der Schlamm erst einmal trocken ist, ist er hart wie Beton. Dann bekommt man ihn kaum noch weg“, berichten alle Helfer aus Erfahrung.

Auch die betroffenen Anwohner wissen, dass der Schlamm das größte Problem nach dem Hochwasser ist. „Meine Frau und ich haben am Dienstagabend gegen 20 Uhr begonnen, aufzuräumen und den Schlamm weg zu spritzen. Wir waren bis nachts um 2 Uhr im Einsatz“, erzählt Peter Schwarting, der in direkter Rheinlage in Linz wohnt. Morgens ging es um 7 Uhr weiter. Auch das Treibgut wurde beseitigt. „Bei einem der vergangenen Hochwasser war eine Haustür angeschwemmt worden. Wir mussten sie kostenpflichtig entsorgen“, berichtet Schwarting. Diesmal gibt es zumindest solche ärgerlichen Hinterlassenschaften nicht. Gegen 10 Uhr ist fast alles wieder blitzeblank. Nur der Keller muss noch leer gepumpt werden. Ärgerlich sei jedoch, so der Linzer, dass trotz der Vollsperrung Autos auf der B 42 unterwegs seien. „Dabei spritzt der Schlamm auch überall dahin, wo wir gerade sauber gemacht hatten“, sagt Schwarting. Kopfschütteln ebenfalls bei den Mitarbeitern des LBM. „Da kennen manche Leute nichts. Die fahren einfach durch“, bemängeln sie. Auch sie werden immer wieder von den Autos bei ihrer Arbeit behindert. Bei Kasbach ist die B 42 dank der Mitarbeiter des LBM schon gegen 9.30 Uhr wieder so gut wie sauber. „Wir haben hier gegen 8 Uhr begonnen“, sagt Ralph Mohr, der zusammen mit drei Mitarbeitern dem Schlamm mit Schippe, Besen und Wasser zu Leibe rückt.

Der Bauhof in Erpel hat besonders viel zu tun. Zum Teil knöcheltief steht der glitschige Schlamm auf der Straße. Massenweise Treibgut liegt am Straßenrand, wo das Wasser immer noch bis hoch an die B 42 schwappt. „Wir haben heute Morgen gegen 5 Uhr schon begonnen. Bis hier wieder alles sauber, das Treibgut weggeschafft ist und die Seitenstraßen auch vom Schlamm befreit sind, wird es wieder dunkel sein“, schätzt Frank Bender vom Erpeler Bauhof. Er und eine Mitarbeiter beseitigen die Hinterlassenschaften von Vater Rhein vor allem mit Flusswasser. „Das ganze Treibgut wird zur Deponie gefahren. Das werden wohl zwei Lastwagenladungen voll sein“, vermutet Bender. Viel zu tun hat auch Ernst Michael Wirtzfeld, der in Erpel in der Rheinallee wohnt. Seit 8 Uhr morgens befreit er seine Garage von Schlamm. „Das Wasser stand auch im Wohnzimmer“, erzählt er. Für ihn ist das Routine. „Die Möbel werden eben rausgeräumt, und wenn das Wasser wieder weg ist, wird sauber gemacht“, sagt er. Die Vermieterin habe auf die Hochwassergefahr aufmerksam gemacht. „Dafür wohnt ihr aber schön“, habe sie gemeint. Das findet Wirtzfeld auch und hat sich mit dem Hochwasser irgendwie arrangiert.

In Unkel ist die Rheinpromenade in Höhe der Mariensäule bereits frei geräumt. Das Café Promenade jedoch steht an diesem Morgen noch unter Wasser.

Von unserer Reporterin Sabine Nitsch