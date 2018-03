Kultur in Rommersdorf: Musik, Theater und Kabarett vor Abteikulisse

Die Rommersdorf-Festspiele und die Kreuzgang Konzerte gehören schon seit mehr als 30 Jahren zum festen Bestandteil des Neuwieder Kulturjahres. Immer im Frühsommer wird das stimmungsvolle Ambiente der Abtei zur Kulisse für Konzerte, Kabarett und Theateraufführungen. Nun hat die Stadt ihr Programm für das Jahr 2018 vorgestellt.

Los geht es im Mai mit den vier Kreuzgangkonzerten. Überdacht und doch im Freien, umrahmt von Säulen und mit Blick auf den Kräutergarten der Abtei können die Besucher dem ganzen Spektrum handgemachter Musik lauschen. Zum Auftakt am 7. Mai entführen Köster & Hocker in ihrem ungebügelten Kölsch in eine Gefühlswelt zwischen Lebenslust, Sarkasmus und Ratlosigkeit. Ganz andere Töne schlagen Woodwind & Steel am 14. Mai an. Mit viel Spielwitz verschmelzen die drei Musiker Songs aus Irland, Schottland und Amerika zu einem frischen Crossover-Mix, bei dem Irish Folkf-Feunde voll auf ihre Kosten kommen. A-cappella-Gesang aus Berlin, das ist Delta Q. Die vier Stimmen sind am 28. Mai mal laut, mal puristisch, intelligent getextet und witzig choreografiert, mit überraschenden Cover-Arrangements und Eigenkompositionen. Andreas Sittmann lädt am 4. Juni zu einem Reinhard-Mey-Abend ein. Er gibt einen Querschnitt des Chansonniers wieder und wird dabei von der Geigerin Isabell Krohn begleitet.

Neues Stück von Boris Weber

Kaum sind die Kreuzgang Konzerte beendet, geht es auch schon mit den Rommersdorf-Festspielen in der Abteikirche und dem Englischen Garten los. Eröffnet werden die Festspiele am Freitag, 15. Juni mit der Premiere von „Heidewitzka auf den sieben Weltmeeren“. Dabei handelt es sich um das neue Stück der Freien Bühne Neuwied mit Tammy Sperlich und Boris Weber. Begleitet werden die beiden Allround-Talente, die während des Abends zu zweit bis zu neun Rollen bestreiten, von Holger Kappus am Klavier. Boris Weber, der bei der Programmvorstellung in der Stadtbibliothek zugegen war, kündigte das Stück als Piratenkomödie für Erwachsene an: „Es geht um Piraten, die auf ihrer Suche nach einem Schatz in einer Gewitternacht plötzlich auf dem Rhein landen. Es ist eine absurde Geschichte, bei der es viel zu Lachen gibt.“

Boris Weber (links) ist bei den Rommersdorf-Festspielen nicht nur mit "Der Regenbogenfisch" zu sehen, sondern feiert auch mit seinem neuen Stück Premiere. Klaus Kurz (rechts) vom Amt für Stadtmarketing hat das Programm für die Festspiele zusammengestellt. Foto: Christina Nover

Gute Unterhaltung ist auch bei den weiteren Veranstaltungen der Rommersdorf Festspiele garantiert. Prominente Gäste sind zum Beispiel die Kabarettisten Jürgen Becker (29. Juni), Gernot Hassknecht (5. Juli) und Max Uthoff (7. Juli). Auch die A-cappella-Gruppe Maybebop (22. Juni) und die SWR3 Live-Lyrix (30. Juni) gehören wieder zum Programm.

Viel Theater für die ganze Familie

Michael Quast und das Barock am Main-Ensemble zeigen in hessischer Mundart „Der Alchemist“ (8. Juli), das Ensemble der Schlossfestspiele Ettlingen zaubert gute Laune mit der Revue „Immer wieder sonntags“… (9. Juli) und das Ensemble der Burgfestspiele Bad Vilbel hat gleich fünf Theaterstücke im Gepäck: „Ein Käfig voller Narren“ (20. Juni), „Der Gott des Gemetzels“ (27. Juni), „Maria, ihm schmeckt´s nicht“ (4. Juli) für die Großen und im Familientheater „Peter Pan“ (17. Juni) und „Pippi Langstrumpf“ (1. Juli). Vervollständigt wird das Kinderprogramm durch die Theatergruppe Chamäleon, die das Stück „Die geheimnisvolle Spieluhr“ (24. Juni) präsentieren und die Freie Bühne Neuwied mit „Der Regenbogenfisch“ (10. Juli). Den Abschluss macht am 12. Juli mit der SWR2-Kulturnacht ein Gastbeitrag von RheinVokal.