Kripo warnt: Betrüger "fischen" Daten für Internetbanking ab

Aus unserem Archiv

Döttesfeld/Kreis Neuwied

Die Masche, bei der sich Betrüger hinter angeblich offiziellen Anschreiben von Banken verstecken und so via Aufforderung an sensible Kontodaten gelangen, gibt es schon so lange wie den Enkeltrick, heißt es vonseiten der Neuwieder Kriminalpolizei. Dennoch fallen immer wieder Bürger auf diese Masche rein – und beklagen dann hinterher, dass die Betrüger Geld von ihrem Konto abgehoben haben. Aus diesem Grund kann man gar nicht oft genug warnen, findet ein Leser aus Döttesfeld, der Polizei und RZ über eine aktuelle Betrugsserie informiert hat.