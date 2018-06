Eine Parkordnung für Fahrräder, die Vor- und Nachteile von E-Bikes und das Wetter: Das waren wohl die drei meist diskutierten Themen am Sonntag beim Raderlebnistag „Jedem sayn Tal“ zwischen Bendorf-Sayn und Selters. Auf 25 Kilometern war die Bundesstraße 413 am Saynbach entlang für Autos gesperrt – und das nun schon zum 25. Mal. Zum ersten richtigen Jubiläum gehörte dann auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer zu den Ehrengästen. „Ich freue mich immer wieder, auch die kleinen Orte im Land erkunden zu können”, lobte sie bei der Eröffnung die Veranstaltung. “Danke, dass Sie mit dem Raderlebnisweg schon seit 25 Jahren die Möglichkeit dazu geben”, ergänzte sie. Anschließend setzte Dreyer ihre Worte in die Tat um und radelte in das Sayntal hinein. Viele Besucher nutzen allerdings zunächst die vielen Möglichkeiten in Selters, ehe sie sich auf den Weg machten. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag gab es dort auf dem Marktplatz vieles zu entdecken und zu erwerben, während von der Bühne musikalische Unterhaltung geboten wurde.

Mit Kausen und Isenburg sind zwei Orte aus dem Kreis Neuwied von Anfang an mit dabei. Und in beiden Dörfern herrschte auch diesmal wieder ausgelassene Volksfeststimmung. Wer hier ankam, sei ...

