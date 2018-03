"Gault Millau" und Co: Heimische Winzer punkten mit ihren Weinen

Aus unserem Archiv

Kreis Neuwied

Egal, ob Sterne oder Träubchen – eine positive Erwähnung in einem der großen Weinführer in Deutschland ist für viele Winzer wie ein kleiner Ritterschlag. Aus unserer Region finden sich fünf Weingüter in den bekanntesten Werken wieder. Die beste Gesamtbewertung konnte das Weingut Scheidgen ergattern. Im „Gault Millau“ erhält der Betrieb zwei Trauben, was für „gut“ steht. Im vergangenen Jahr musste er sich noch mit einer Traube zufriedengeben.