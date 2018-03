Früheres Hotel Hirsch: Entscheidung über Zukunft soll bald fallen

Schalltortstraße, Kita, Hirsch, Monte Mare: Wenn Ortsbürgermeister Christian Robenek über Projekte für 2018 spricht, fallen ihm genügend Schlagwörter ein. „Ich denke, wir müssen die begonnenen Maßnahmen zu Ende führen“, sagt Robenek. In allen Fällen wird das aber nicht klappen.

Foto: Jörg Niebergall

Beispiel Ausbau Schalltorstraße: Die Arbeiten an dem Großprojekt werden wohl noch bis Frühjahr 2019 andauern – was allerdings genau so geplant war. „Nach einer kurzen Verzögerung befinden sich die Arbeiten wieder voll im Bauzeitenplan“, informiert Robenek. Zudem wolle man sich der „schwierigen Verkehrssituation“ in der Andreestraße annehmen. Der Ausbau des Stichwegs Bayerstraße soll für Entlastung sorgen, sodass Pendler aus nördlicher Richtung über die Bayerstraße Berge und Meer erreichen können. „Wir wollen die Ausschreibung und Fertigstellung 2018 hinbekommen“, sagt Robenek. „Die Gelder dafür sind im Haushalt eingestellt.“

Auch mit der Erweiterung – oder des Neubaus – einer Kita wird sich der Rat befassen. Eine grundsätzliche Entscheidung könne schon in der ersten Sitzung des Jahres fallen, sagt Robenek. Ob auch die Förderfrist am 15. April gehalten wird, mag er nicht prognostizieren. „Ich weiß nicht, ob alle Anträge so schnell abgearbeitet werden können. Es ist aber nicht dramatisch, wenn wir etwas über den Zeitplan hinauskommen. Da sind wir nicht die einzige Ortsgemeinde. Es wird weitere Förderfristen geben, und ich denke, die Vorbereitungen sollten bei den Summen, die investiert werden, immer sehr genau sein.“

Ebenfalls schon Anfang des Jahres will man in Rengsdorf wissen, wohin die Reise in Sachen ehemaliges Hotel Hirsch geht. Nachdem der Investorenwettbewerb keinen Investor brachte, steht die Gemeinde mit vier Interessenten in Kontakt. Bis Ende Januar sollen diese ihre Vorschläge einreichen. Finde sich kein Investor, „reißen wir den Hirsch auf jeden Fall ab“, sagt der Ortsbürgermeister. Es sei aber durchaus möglich, dass dieser „Worst Case“ nicht eintrete. Auch wenn die engen Anforderungen in der Ausschreibung des Investorenwettbewerbs gelockert wurden, gehe es nach wie vor darum, das für Rengsdorf sinnvollste zu realisieren. „Wir stellen uns kleinteiliges Gewerbe mit Wohnbebauungen vor“, sagt Robenek.

Eine große Unbekannte sind die Verhandlungen mit Monte Mare. Es gebe Ansätze, wie die Parteien doch noch zusammenkommen könnten, sagt Robenek. „Mit guten Kompromissen ist alles machbar. Aber die müssen gefunden werden. Es ist schwierig.“

Von unserem Redakteur Robin Brand