Erpel: Heimatorden Alt Erpilla geht an gute Seele des Bürgerhauses

Wer bekommt den Heimatorden Alt Erpilla? Das ist wohl das am besten gehütete Geheimnis von Erpel, das jedes Jahr mitten im närrischen Treiben gelüftet wird. Diesmal fiel die Wahl des Ordenskapitels auf Rudi Richarz.

Gregor Noll (links) überreichte Rudi Richarz den Heimatorden.

Seit 1958 ist es Tradition, dass die Prunksitzung der Großen Erpeler Karnevalsgesellschaft in der Mehrzweckhalle eine feierliche Unterbrechung erfährt. Die Jecken überlassen die Bühne den Mitgliedern des ehrwürdigen Erpeler Ordenskapitels, um den begehrten Heimatorden „Alt Erpilla“ zu verleihen. „Verliehen wird diese Auszeichnung einmal im Jahr an Persönlichkeiten, die sich in außerordentlicher Weise um den Erhalt und die Pflege von Brauchtum und Kultur oder in sozialer Hinsicht für Erpel – meist im Stillen – verdient gemacht haben“, erläuterte der Sprecher des Ordenskapitels, Gregor Noll, bevor er in seiner Laudatio darauf einging, wer der neue Ordensträger ist und warum das Ordenskapitel diesmal Rudi Richarz für würdig befunden hat, einer der ihren zu werden. Der neue Ordensträger, der von seiner Ehrung nichts geahnt hatte, wurde zur Bühne geleitet. Er war vollkommen überwältigt und sprachlos.

„Jahrzehntelange aktive Teilnahme am Erpeler Vereinsleben, verbunden mit großer Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein, sind charakteristisch für dein ehrenamtliches Engagement“, führte Noll aus. 1964 sei er bereits einer der „staatse Kääls“ der Stadtsoldaten gewesen. Er war aktiver Spieler des Tischtennisklubs Grün-Weiß und er war auch Junggesellenkönig in Erpel. Vor allem hat er dem Erpeler Tambour-Corps seinen Stempel aufgedrückt. „Bis heute schlägst Du gekonnt die ,Deckel', lerntest das Schlagen nach Noten, denn ein falsch gesetzter Beckenschlag könnte das ganze Spiel durcheinanderbringen“, sagte Noll und wies darauf hin, dass Richarz Ehrenmitglied des Vereins ist und sich seit 30 Jahren als Zweiten Kassierer engagiert.

Seit 2001 arbeitet Richarz auch als Wagenbauer für den Brauchtumsverein Freunde des Erpeler Weinfestes. „Ich möchte außerdem deine Hausmeistertätigkeit im Bürgersaalgebäude erwähnen. Du widmest der Stelle einen weitaus größeren persönlichen Einsatz, als es sonst üblich ist“, führte der Sprecher des Ordenskapitels aus. Richarz sei stets ansprechbar, selbst in der Nacht, und immer hilfsbereit. „Die Ortsgemeinde, die Vereine und sonstige Nutzer des Bürgersaals können sich absolut auf dich verlassen“, sagte Noll, bevor er dem neuen Mitglied des Ordenskapitels den Orden und die Urkunde überreichte. „Ich hätte mir als Wort des Jahres 2017 statt des frus-trierenden ,Jamaika-Aus' ein aufforderndes ,Ehrenamt – mach mit!' gewünscht, denn auf ehrenamtliches Engagement können wir nicht verzichten. Ebenso unverzichtbar ist die öffentliche Würdigung ehrenamtlich tätiger Mitbürger. Hier in Erpel hat man dies bereits vor 60 Jahren erkannt“, hob Noll hervor.

