Die Zeit, in der das Linzer Gymnasium Lehranstalt war, ist vorbei. Denn jetzt haben sich die Räume in eine Heilanstalt verwandelt. „Willkommen im St. Martinus Sanatorium – Heim für Mentale Genesung in Linz, kurz MGL“, begrüßt Dr. Montgomery die Besucher heute und morgen am „Tag der offenen Tür“ in der „Irrenanstalt“. Wie es dort zugeht, zeigt der Grundkurs Darstellendes Spiel der Jahrgangsstufe 12 an diesem Donnerstag, 17., und Freitag, 18. Mai, jeweils um 19 Uhr in dem Stück „The sum of us“ mit einem szenischen Rundgang durch die Räume. Entwickelt, geschrieben und inszeniert wurde dieser außergewöhnliche Theaterabend von 26 Gymnasiasten.

„Sie wollten schon immer mal in die Abgründe der menschlichen Psyche eintauchen? Dann genießen Sie die exklusive Führung. Trinken Sie eine Tasse Tee und lassen Sie sich überraschen. Vielleicht landen ...

Lesezeit für diesen Artikel (387 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.