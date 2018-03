Umzug in Dienstweiler: Der neue Strohbär ist eigentlich Hausmeister der Realschule

Aus unserem Archiv

Dienstweiler

Das Geheimnis ist gelüftet: Marcel Märker, 37-jähriges Gemeinderatsmitglied und vielen wegen seines Jobs als Hausmeister der Realschule plus in Birkenfeld bekannt, ist der Neue, der in Dienstweiler in das Kostüm des Strohbären geschlüpft ist. Zusammen mit seinem Führer Philipp Malcom, der diese Rolle ebenfalls zum ersten Mal innehatte, und einem bunten Begleittross machte Märker am Dienstag in seinem Respekt einflößenden Gewand eine Runde durch das Dorf. Bei schönstem Wetter zogen die Akteure von Haustür zu Haustür und sammelten „Hahn, Äppelche, Hahn“, Eier, Speck, aber auch Geldspenden.