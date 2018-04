In der Nacht zum Mittwoch wurden auf den Weiherrundweg in Baumholder 14 Wartungsklappen an Straßenlaternen entwendet. Zum Öffnen der Klappen haben die unbekannten Täter vermutlich ein Spezialwerkzeug benutzt, so die Polizei. Die Laternen wurden durch das Vorgehen nicht beschädigt, die Funktion wurde ebenfalls nicht beeinträchtigt, jedoch wurden stromführende Kabel zugänglich.

Die VG-Verwaltung veranlasste deswegen umgehend die fachmännische Sicherung der Kabel, damit keine Personen zu Schaden kommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Baumholder unter der Telefonnummer 06783/9910 entgegen.

