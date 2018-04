An der Zustimmung des Stadtrats in dessen Sitzung am Dienstag, 24. April, ab 18 Uhr im Rathaus dürfte es bei dieser Personalfrage kaum noch Zweifel geben. Der Birkenfelder Haupt- und Finanzausschuss (HuF) hat bei seinem jüngsten Treffen die einstimmige Empfehlung ausgesprochen, dass die Stadt auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung einen sogenannten Marktmeister einstellen sollte.

„Wir wollen damit zwei Aufgaben bündeln“, betonte Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski im HUF. Schon seit einigen Jahren ist Jürgen „Schnugga“ Schug, Inhaber des Restaurants Charly's Place in der Hauptstraße, maßgeblich an ...

Lesezeit für diesen Artikel (635 Wörter): 2 Minuten, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.