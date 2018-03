Regenfälle verursachen Erdrutsche

Auf der im Bau befindlichen K 30 zwischen Kirn und Bergen hat der Dauerregen der vergangenen Woche gleich für drei größere Erdrutsche gesorgt. Die Firma Faber hatte die Straße, so wie im Bauplan vorgeschrieben, um etwa einen Meter in den Hang verlegt und den Steilhang daraufhin neu gestaltet.

Kurz vor der Frostperiode wurde Gras gesät. Jetzt rutschte dieser aufgeschüttete Hang gleich an mehreren Stellen auf die asphaltierte Straße ab.

Die 2500 Meter lange Ausbaustrecke zwischen Bergen und Kirn wurde größtenteils bereits Anfang Dezember mit der neuen Tragschicht asphaltiert – bis auf 50 Meter, die über die im Bau befindliche Brücke in Höhe der Kläranlage Bergen führen. Seit Mitte Dezember hat auch die Firma Schmitt Landschaftsbau aus Mandelbachtal ihre Arbeit auf der Strecke aufgenommen. Seit 1954 führt das Unternehmen Felssicherungsmaßnahmen in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien aus – von der Planung, über die Ausführung bis hin zur Reparatur von Sicherungseinrichtungen.

Insgesamt müssen auf der Strecke Kirn–Bergen, die in zwölf Hangsicherungsprojekte aufgeteilt wurde, 500 Löcher gebohrt werden. Das Bohrteam arbeitet den kompletten Winter durch, einzig bei schweren Regenschauern wird die Tätigkeit kurzzeitig ausgesetzt. Das normale Erdreich wird zwei Meter tief aufgebohrt, im massiven Felsen reicht eine Bohrungstiefe von einem Meter, um die Standsicherheit der Netze und Zäune zu gewährleisten.

Bei den Schutzzäunen handelt es sich um eine passive Sicherungsmaßnahme. Sie schützen die Straßen vor Felsstürzen aus dem darüberliegenden Gelände. Der Zaun besteht in der Regel aus Drahtgeflechten, Drahtseil- oder Drahtringnetzen, die an verankerten Stützen mit Abspannungen montiert werden. Bei dem geplanten Schutznetzbau überspannen die Fachkräfte die steinschlaggefährdeten Abhänge oder Böschungen mit Drahtgeflechten. Die Bauweise hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa von der Art und Beschaffenheit des Untergrunds oder der zu erwartenden Größe möglicher Steinschläge. Grundsätzlich gibt es zwei Konstruktionsmöglichkeiten: die distanzierte und die aufliegende Bauweise. Bei der distanzierten Bauweise wird das Schutznetz mit Abstand zur Geländeoberfläche montiert. Dadurch wird erreicht, dass der Steinschlag zwischen der Böschung und dem Schutznetz gefahrlos zum Böschungsfuß hinunterrollt. Dort kann das Geröll dann einfach entsorgt werden. Die aufliegende Bauweise hingegen hat das Ziel, Steine und Felskörper direkt am zu sichernden Ort zurückzuhalten.

Das Drahtgeflecht wird deshalb bodennah auf den zu sichernden Bereich installiert. Der gefährdete Bereich soll dadurch langfristig wieder selbst zu Stabilität finden. Momentan hat die Firma erst die Hälfte der Bohrungen erledigt. Die Felssicherungsmaßnahmen werden voraussichtlich noch bis Ostern andauern.

Von unserem Mitarbeiter Sebastian Schmitt