Vermutlich hätte nicht einmal Johannes Brahms sein Stück wiedererkannt: Denn aus dem, was die brasilianische Vier-Mann-Combo Quartcheto bei ihrem Auftritt in der Brühlhalle aus dem „Ungarischen Tanz Nr. 1“ machte, war das Original aus der ungarischen Puszta nur noch mit einiger Fantasie herauszuhören. „Wir spielen das Stück nach unseren Regeln“, hatte Ricardo Arenhaldt, der Sprecher der Band, angekündigt. „Unsere Regeln“, das bedeutet: so viel Feuer wie möglich in die Melodie zu bringen, die im ungarischen Vorbild zwar schon einigermaßen Temperament hat, aber in der brasilianischen Version eine Fahrt aufnimmt, bei der man am liebsten aufspringen und im Sambarhythmus mittanzen möchte.

Die Viermannband ist gerade auf einer kleinen Deutschlandtournee, spielt zwei Wochen lang zwischen München und Ramstein und wohnt in einem kleinen Ort bei Kaiserslautern. Nach Baumholder kam das Ensemble über ...

Lesezeit für diesen Artikel (411 Wörter): 1 Minute, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.