Prunksitzung: Wortgefechte, Tanz und närrische Lieder

Aus unserem Archiv

Fischbach

Nicht ohne Grund zählt auch Fischbach zu den Fastnachtshochburgen im Landkreis Birkenfeld. Seit Samstagabend hat Gott Jokus auch hier die Fäden fest in der Hand. Die traditionelle Prunksitzung in der zur Narrhalla umfunktionierten Gemeindehalle hatte wieder einmal allerlei zu bieten an Wortgefechten, Tanzeinlagen und Liedern zum Mitsingen und Mitschunkeln. Und ein weiterer Höhepunkt steht dem 1966 gegründeten Fischbacher Carnevals Verein (FCV) in diesem Jahr ins Haus: Der 50. Fastnachtsumzug, der am Sonntag, 11. Februar, in Fischbach stattfindet.