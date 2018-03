Prunksitzung: Merkel und Nahles begrüßen die Gäste

Nach der erfolgreichen Kinder- und Jugendsitzung folgte die große Prunksitzung des Hottenbacher Carneval-Clubs (HCC). Im wie immer fastnachtlich dekorierten Saal Dahlheimer konnten die fantasievoll kostümierten Gäste ein rundum mitreißendes Programm erleben: Nach der Begrüßung durch Angela Merkel und Andrea Nahles (Christiane Schwaighofer und Reiner Bleisinger), die abwechslungsreich durch das Programm führten, präsentierten die jüngsten Aktiven, die Garde Stars, ihren professionellen und mitreißenden Gardetanz. Peter Seger berichtete – in rheinländischem Dialekt vorgetragen – in seiner Büttenrede „Eine unglaubliche Geschichte“ so pointenreich von seinen Erlebnissen als Aushilfsvogelscheuche, dass das Narrenschiff weiter Fahrt aufnahm.

Mit ihrer mitreißenden Tanzperformance auf das Lied „Men in Black“ in dazu passender Montur zeigten die Fireboys, dass die Jungs vom Nachwuchs auch tanzen können. Ohne Zugabe durften die jungen Aktiven auch nicht von der Bühne. Im Sketch „Einpacken“ zeigten die Mädchen der Gardestars, wie man es schafft, selbst die klügste Lehrerin hereinzulegen, bevor prominente Stars wie Britney Spears mit ihrem Hit „Hit Me Baby One More Time“ das Publikum mitriss und das Narrenschiff auf seine Reisegeschwindigkeit brachte. Mit der anschließenden, köstlich vorgetragenen Büttenrede über „Integration ins Dorfleben“ traf Sabine Herrmann den Geschmack des Publikums. Ein wunderschönes Intermezzo boten die Hottenbacher Symphoniker, die mit Boomwhackern, das sind harmonisch aufeinander abgestimmte Kunststoffröhren, gleiche mehrere Lieder mitreißend präsentierten. Den Höhepunkt vor der Pause setzte der Sketch „Eine kurze Geschichte des Scherzes“, der mit einer Tortenschlacht endete, sodass die Gäste zwar mit strapazierten Lachmuskeln, aber mit bester Stimmung in die Pause gingen. An „Naalschmieds Stammtisch“ wurden die Ereignisse des vergangenen Jahres humorvoll erörtert.

Ein besonders heißes Thema waren die Fragen: Nach welchem Rezept wird das erste Brot im Backes gebacken? Und wem ist der VIP-Parkplatz am Dorfplatz gewidmet? Mit der anschließenden Tanzperformance begeisterte die Dancing Family das Publikum, dieses Mal verkleidet als Aufziehpuppen. Direkt im Anschluss präsentierte die Dauerwerbesendung „Holz“, wie vielfältig dieser Werkstoff eingesetzt werden kann, beispielsweise als ultimativer Küchenhelfer oder Schmuck. Die Schwierigkeiten der älteren Generation mit den neuen Kommunikationsgeräten wurden im Sketch „Der Handykauf“ sehr anschaulich und kurzweilig dargeboten. Der Tanz der Hupfdohlen zu einem Wencke-Myhre-Medley ließ kein Auge trocken. Besonders gelungen waren die Kostüme der Tänzerinnen als paddelnde, Fußball spielende Matrosen sowie die Auftritte der Männer als „Gummibootkapitän“ und Tormann.

Vor dem Sketch „Je oller, je doller“, in dem zwei ältere Damen das Dorfleben aus ihrer Sicht beschrieben, tanzten „Dick und Doof“ sehr gestenreich auf Hardrockklänge. Die Showperformance auf ein Boney-M-Medley, bei dem das Publikum so richtig mitmachte, rundete den unterhaltsamen Abend ab, der aber noch lange nicht endete. Es wurde weitergefeiert.