So schnell kann's gehen: Im März haben die Bauarbeiten an der Markthalle auf dem Gelände des Veitsrodter Prämienmarkts begonnen, Ende April wurde Richtfest gefeiert, und am Sonntag, 10. Juni, wird die Halle von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer offiziell eröffnet. Es ist der Tag, an dem das jährlich an wechselnden Orten organisierte Nationalparkfest stattfindet. Zum dritten Mal, diesmal also in Veitsrodt, wird die Ministerpräsidentin die Feier am Nachmittag besuchen, am Morgen ist Umweltministerin Ulrike Höfken dort.

Von unserem Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer Man wäre noch etwas schneller mit der Arbeit fertig gewesen, wenn man am 1.-Mai-Feiertag hätte anpacken dürfen. Das klappte aber nicht. Ortsbürgermeister Bernd Hartmann riss das ...

Lesezeit für diesen Artikel (446 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.