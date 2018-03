Landratswahl: VG-Chef Alscher erwägt Kandidatur und geht mit Amtsinhaber Schneider hart ins Gericht

Bisher steht nur ein Kandidat für die Landratswahl am Sonntag, 26. August, fest: Amtsinhaber Matthias Schneider (CDU), der sich im Juni 2010 als Seiteneinsteiger wohl auch zur eigenen Überraschung bei der Stichwahl gegen den haushohen Favoriten Axel Redmer durchgesetzt hatte, bewirbt sich wieder. Während die SPD bis Ende Januar einen Kandidaten präsentieren will, könnte sich noch ein ernst zu nehmender Konkurrent hinzugesellen: „Der Landrat ärgert mich so, dass ich überlege, doch noch anzutreten“, verkündet Bernhard Alscher, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, im Gespräch mit der Nahe-Zeitung in dem ihm eigenen Stil.

Bleibt Matthias Schneider Schlossherr oder zieht ein anderer in das repräsentative Gebäude in Birkenfeld ein? Diese Frage wird bei der Landratswahl am Sonntag, 26. August, spätestens aber bei der Stichwahl am 16. September beantwortet.

Foto: Reiner Drumm (Archiv)

Falls er sich endgültig dafür entscheiden sollte, gingen nach derzeitigem Stand drei Kandidaten ins Rennen. Als „nicht ausreichend“ bewertet Alscher, Enfant terrible der Kommunalpolitik im Kreis Birkenfeld, die Leistung des Landrats seit dessen Amtsantritt am 1. März 2011. „In seinem Bestreben, ausgleichend zu wirken, laviert er viel zu viel hin und her“, nimmt Alscher bei seiner Kritik kein Blatt vor den Mund. Schneider treibe Themen nicht aktiv voran, sondern moderiere meist nur, ohne eigene Ideen zu präsentieren und eigene Schwerpunkte zu setzen, bemängelt Alscher, der jüngst seinen 60. Geburtstag feiern konnte, unverblümt. „Dadurch geht es nirgends richtig voran.“

Will Landrat bleiben: Matthias Schneider (55).

Hinzu komme, dass der Landrat auch in Mainz kein optimales Standing habe. „Ich wünsche mir, dass er einfach aktiver ist, auch beim Nationalpark.“ Vor diesem Hintergrund spiele er entgegen seiner ursprünglichen Absicht jetzt doch mit dem Gedanken, bei der Landratswahl zu kandidieren.

Dabei unterscheidet der Vorzeigepolitiker der Freien Liste zwischen Sachpolitik und Person: „Menschlich ist der Landrat absolut in Ordnung.“ Alscher weiß auch zu schätzen, dass Schneider „nicht nachtragend ist. Trotz aller Probleme finden wir immer wieder einen Weg zueinander“. Deshalb habe er auch nichts dagegen, mit ihm mal ein Bier trinken zu gehen. Der Bürgermeister bemängelt allgemein, dass in der Kreispolitik viel zu wenig mit offenem Visier diskutiert werde.

Die SPD tut sich offenkundig schwer, einen Landratskandidaten zu finden. „Wir sind in der Entscheidungsphase, die bis Ende Januar abgeschlossen sein soll“, berichtet Kreisvorsitzender Hans Jürgen Noss. „Ich gehe davon aus, dass es dann noch früh genug ist“, betont er. „Er hat starke und schwache Seiten“, bewertet er die Leistung des Landrats salomonisch. Auf jeden Fall gebe es mit diesem auf Kreisebene eine vernünftige Zusammenarbeit. Kreisvorsitzender Thomas Petry lässt noch offen, ob die Grünen erneut einen Kandidaten nominieren. 2010 war Petry selbst angetreten und hatte deutlich gegen Amtsinhaber Redmer Position bezogen. Schneider habe durch seine offene Art und Kommunikation in den vergangenen Jahren einige Akzente gesetzt, vor allem beim Nationalpark. Aber auch der Grüne würde es begrüßen, „wenn der Landrat an der einen oder anderen Stelle mehr Flagge zeigen würde“.

Als ehemaliger Forstbeamter habe Schneider den Prozess hin zum Nationalpark gut gemanagt, lobt Wolfgang Augenstein von der LUB, die wohl keinen eigenen Kandidaten benennen wird. Der Landrat komme als smarter Sympathieträger gut bei den Leuten an. Allerdings moderiere er oft nur statt selbst mal den Kopf aus der Deckung zu heben und die Richtung vorzugeben. Insbesondere mit Blick auf die Gebietsreform und die davon abhängende Zukunft des Landkreises Birkenfeld erwarte er vom Landrat „mehr Initiative“, unterstreicht Augenstein. Die FDP will sich bei ihrem Kreisparteitag am Dienstag, 16. Januar, in Idar-Oberstein „personell neu aufstellen“, kündigt Matthias Keidel an, der als Nachfolger von Lothar Ackermann Vorsitzender werden soll. Der neue Vorstand soll entscheiden, ob die FDP einen Kandidaten nominiert. Man schätze die zum großen Teil sehr konstruktive Zusammenarbeit mit dem Landrat. Insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Verkehr gebe es inhaltliche Schnittmengen. Bei der Verbesserung der Infrastruktur ziehe man an einem Strang. Die vergangenen sieben Jahre seien aber dennoch „nicht gänzlich ohne Kritik an seiner politischen Arbeit vorbeigezogen“, gibt Keidel gestelzt zu Protokoll. Und die AfD? „Ich gehe davon aus, dass wir keinen eigenen Kandidaten präsentieren“, sagt Gabriele Bublies-Leifert. Mit der Arbeit des Landrats sei man zufrieden.

Von Kurt Knaudt