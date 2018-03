Kulturbüro bietet umfangreiches Programm

Das Kulturbüro der Verbandsgemeinde Herrstein hat auch für das Jahr 2018 wieder einen abwechslungsreichen Veranstaltungskalender zusammengestellt. Hexenrock, Edelstein-Serenade und Steinbruch-Open-Air sind nur drei der zahlreichen Glanzlichter.

Darüber hinaus haben die 34 Orte der Verbandsgemeinde Herrstein aber noch viel mehr zu bieten. Hier ein kleiner Überblick:

Noch wird das Geschehen im Februar maßgeblich vom Karneval bestimmt. Aber nach Aschermittwoch kehrt wieder Alltag ein. Die Turngala beim 35. Tag des Geräteturnens steht am Sonntag, 18. Februar, ab 14 Uhr im Leistungszentrum Niederwörresbach auf dem Plan. Am selben Tag, 17 Uhr, wird in der Herrsteiner Turnhalle die Edelstein-Serenade eröffnet. Den Auftakt macht ein Gedenkkonzert zu Ehren von Inge Fürst. Eintrittskarten hierfür können im Internet unter www.edelstein-serenade.de bestellt werden.

Die Ausstellung mit dem Titel „Impulse“ von Iris Mengue wird am Donnerstag, 1. März, um 19 Uhr im Herrsteiner Wappensaal eröffnet. Und am Sonntag, 4. März, geht es ab 11 Uhr in der Vereinshalle Oberreidenbach mit einem Ostermarkt weiter – nicht zu vergessen die Achatbörse am Wochenende 10. und 11. März in der Niederwörresbacher Mehrzweckhalle. Interessant wird sicherlich aber auch der Irische Abend am Freitag, 16. März, ab 19 Uhr im Klubheim Oberreidenbach.

Ein Garde- und Showtanzfestival steigt am Samstag, 7. April, ab 18 Uhr im Bürgerhaus in Sensweiler. Zudem locken Konzerte des Musikvereins Mörschied (Samstag, 14. April, 20 Uhr, Stadttheater Idar-Oberstein), des Gemischten Chores Lyra (Samstag, 14. April, 20 Uhr, Schmidthachenbach) und des Musikvereins Oberreidenbach (Sonntag, 22. April, 14 Uhr, Vereinshalle). Viele Besucher werden auch zum Hexenrock auf dem Sportgelände in Hettenrodt (Montag, 30. April) erwartet. Der 1. Mai wird in Herborn mit dem Maifest auf dem Festplatz, in Mörschied mit dem Lindenfrühjahrsfest und in Oberreidenbach mit dem Frühlingsfest begrüßt. Ein Geheimtipp ist vom 4. bis zum 6. Mai das Hoffestival im Tankstübchen Bruchweiler.

Höhepunkte im Juni sind ohne Zweifel das Festival Rock am Markt (Samstag, 9. Juni) in Veitsrodt und das dritte Nationalparkfest (Sonntag, 10. Juni) ebenfalls in Veitsrodt. Und die Festspielsaison auf der Freilichtbühne Mörschied wird am Samstag, 16. Juni, um 20.15 Uhr eröffnet. „Winnetou II“ ist zu sehen.

Das Brunnenfest in Sienhachenbach und der Veitsrodter Prämienmarkt laufen vom 6. bis zum 9. Juli. In Gerach wird zudem am 14. und 15. Juli die Wasserkirmes gefeiert, die Brämerekirb in Oberwörresbach sowie das Volks- und Kinderfest in Wickenrodt dauern vom 28. bis zum 30. Juli.

Auf zum Sommer Open Air heißt es am Samstag, 3. August, am Hankelbure in Herrstein mit der Gruppe Nimm5. Der große Bauernmarkt in Niederhosenbach ist für Sonntag, 5. August, geplant. Vom 17. bis 19. August wird das Altburgfestival in der Keltensiedlung in Bundenbach veranstaltet. Sicherlich zwei Besuchermagnete sind am Freitag, 31. August, das ElectroLove-Open-Air und tags darauf das KlassikSommer-Open-Air im Steinbruch Niederwörresbach. Weiter geht es im September am Wochenende 15. und 16. in Griebelschied mit dem Edelstein-Berg-Slalom und am Sonntag, 16., mit einer Pferderallye in Allenbach auf dem Festplatz. Der Veitsrodter Herbstmarkt (Samstag und Sonntag, 22. und 23. September) findet wie gewohnt auf dem Marktgelände statt.

Die Niederhosenbacher freuen sich, wenn zu ihrem Tag des Apfels am Sonntag, 14. Oktober, viele Gäste vorbeischauen. Gleiches gilt für das Oktoberfest am Freitag, 19. Oktober, im Bürgerhaus in Mörschied. Kabarett mit den Weibsbildern, die ihr Programm „MalleDiven – Ausgebrannt am Sommerstrand“ präsentieren, ist gleich zweimal im Angebot: am Freitag, 2. November, im Bürgerhaus in Kempfeld und am Samstag, 3. November, im Bürgerhaus in Vollmersbach. Kindertheater mit „Wilhelmine Weihnachtsstern“ wird am Samstag, 1. Dezember, im Sportlerheim in Mackenrodt angeboten. Anschließend startet das beliebte Lichterfest. Die Veranstalter des Wildenburger Weihnachtszaubers (Samstag und Sonntag, 8. und 9. Dezember) in Kempfeld hoffen, dass bei der diesjährigen Auflage nicht ganz so viel Schnee fällt wie im vergangenen Jahr. ni

Darüber hinaus sind im Veranstaltungskalender viel weitere Termine vermerkt. Nähere Infos sind unter www.vg-herrstein.de zu finden oder per E-Mail an info@vg-herrstein.de erhältlich.