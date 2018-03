Kabarett: Fusion? Alfons rät zu Molotowcocktails

Orangefarbene Trainingsjacke? Puschelmikro? Entlarvende Fragen? Ja, kennen Sie – und ist Ihnen vermutlich schon häufig im heimischen Fernsehgerät begegnet: Alfons, der rasende TV-Reporter. Doch Alfons ist mehr als das. Er ist ein Geschichtenerzähler, zuweilen sogar ein Philosoph.

Alfons erzählt in seinem Erfolgsprogramm „Das Geheimnis meiner Schönheit“ wieder eine spannende und unglaubliche Geschichte. Augenzwinkernd widmet er sich auch der aktuellen Nachrichtenlage, genauso wie kleinen Fundstücken aus dem Alltag seiner Wahlheimat, dem Land der Dichter und Denker, Kleingärtner und Hinterwäldler – immer auf der Suche nach dem wahren Wesen der Deutschen. Foto: Guido Werner

Der „Deutschen liebster Franzose“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) ist am Sonntag, 28. Januar, ab 18 Uhr in der Idarwaldhalle Rhaunen zu Gast. Im Vorfeld hat sich Alfons auch Gedanken über aktuelle Themen gemacht: den geplanten Bikepark etwa oder die Fusion. Die Nahe-Zeitung hat mit dem Komödianten, der jüngst in Hamburg die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen bekommen hat, vorab gesprochen.

Lieber Alfons! Auch wenn Sie kürzlich die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben, werden Sie sicherlich nicht gewusst haben, wo Rhaunen überhaupt liegt. Haben Sie – um dieses knifflige Rätsel zu lösen – auf den guten alten Diercke-Atlas zurückgegriffen oder doch auf Google?

Ich bin jetzt Deutscher, aber immer noch Franzose. Also beides in einem Körper. Nicht einfach. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Der Deutsche ist organisiert, plant im Voraus, immer pünktlich. Der Franzose ist … normal. Aber ich versuche es. Also ich plane im Voraus. Mit einem französischen Navi. Als ich Rhaunen eingegeben habe, hat mich der Navi gefragt: „Bist du sicher?“

Befürchten Sie nicht, dass die Besucher Sie bei Ihrem Auftritt am 28. Januar nicht verstehen könnten. Schließlich spricht ein großer Teil der Bevölkerung ausschließlich Hunsrücker Platt? Oder sind Sie bereits in die Geheimnisse dieses Dialektes eingeweiht worden? Hunsrücker Platt mit einem französischen Akzent – das stelle ich mir lustig vor.

Bis dahin werde ich die Sprache sicherlich noch lernen. Ich war immer sehr begabt bei Sprachen. Außer bei Englisch. Damit habe ich immer Schwierigkeiten gehabt. Schon als Jugendlicher. Obwohl ich sogar in einer Engländerin verliebt war. Gut, da hat mir die Sprache nicht so interessiert … ich war sehr neugierig auf diesem Linksverkehr.

Es ehrt Sie, dass Sie sich vorab mit aktuellen Themen der Region befasst haben. So dürfte Ihnen im Zusammenhang mit der geplanten Fusion nicht entgangen sein, dass fünf Dörfer aus der VG Rhaunen nicht mit der VG Herrstein verschmelzen, sondern lieber in Richtung VG Kirchberg ziehen wollen. Bislang sind diese Versuche gescheitert. Können Sie den fünf Orten einen Tipp geben, wie Sie Ihr Ziel noch erreichen können?

Ja, ich fand das sogar sehr interessant. Ihr habt richtig protestiert! Also so gut wie ein Deutscher protestieren kann (lacht). Das sind die Franzosen echt besser. Aber ihr könnt von uns lernen. Lasst euch nicht alles gefallen! Statt einfach nur den Rücken zu drehen, macht eine echte Demo. Wenn die weiter versuchen zu fusionieren, dann protestiert richtig. Zum Beispiel werft ein Molotowcocktail auf dem Rathaus ... Nein … Das macht man nicht in Deutschland. Das ist auch schwierig für einen Deutschen. Du wirfst den Molotowcocktail. Und dann musst du rennen ganz schnell, um das Ding wieder zu holen … wegen dem Flaschenpfand.

Sie haben auch den geplanten Bikepark erwähnt. Glauben Sie, das Vorhaben wird zu einem Erfolgsmodell? Wenn ja, wäre es doch toll, wenn Sie bei der Eröffnung des Bikeparks – wann immer dies auch sein wird – mit den beiden derzeitigen VG-Bürgermeistern Georg Dräger und Uwe Weber eine Runde durch den Idarwald drehen könnten. Was halten Sie davon?

Klingt interessant. Aber einen Franzosen zu fragen, ob etwas ein Erfolgsmodell wird... Ihr Deutschen habt gerade euer Bruttoinlandsprodukt gesteigert. Ich weiß nicht mal, ob wir in Frankreich ein Bruttoinlandsding überhaupt haben. Erst mal drücke ich jedenfalls die Daumen, dass es mit der Eröffnung des Bikerparks klappt. Wenn ihr Glück habt, ja noch vor der Eröffnung des Berliner Flughafens. Aber eine Eröffnungsrunde auf dem Fahrrad durch den Wald? Da muss ich noch eine Nacht drüber schlafen. Wissen Sie, wir Franzosen haben es nicht so mit der Natur. Als Kind war ich ganz selten in einem Wald. Höchstens ein, zwei Mal mit meinem Vater. Wenn wir einen Kühlschrank entsorgen mussten.

Man darf also auf den Auftritt von Alfons gespannt sein. In seinem Programm „Alfons – das Geheimnis meiner Schönheit“ widmet er sich philosophisch den tiefschürfenden Fragen des Lebens. Mit journalistischer Akribie ergründet Alfons das Verhältnis von Mensch, Natur und den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn. Und er erläutert auf erhellende Weise den Zusammenhang zwischen Katholizismus und der nackten Rückansicht einer gewissen Fanny. Vor allem aber erzählt er die Geschichte des kleinen Alfons, der von seiner Mutter für zwei ganze Monate auf einen Bauernhof verbannt wird – raus aus Paris, rein in die tiefste Einsamkeit der Provence, der gesunden Luft wegen. Zum Glück findet er dort nicht nur die erwartete Tristesse, sondern auch Augustin. Und beim allabendlichen Sternegucken sprechen der alte Bauer und der neunjährige Großstadtjunge über die kleinen und großen Fragen des Universums.

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch