Golden View Awards: Ein wahrhaft denkwürdiger Abend

Dass es nicht mit rechten Dingen zuging, das deutete sich schon länger an. Vier Wochen lang hatten die Jungs vom Idar-Obersteiner Musiklabel Riverflow Entertainment damit geworben, dass Soulsänger Xavier Naidoo zur Verleihung des eigens von ihnen kreierten Musikpreises Golden View Awards zum Umwelt-Campus kommen würde. Erst auf Nachfrage der NZ stellte sich dann heraus, dass Naidoo seinen Preis nicht selbst entgegennehmen wird. Er meldete sich per Videobotschaft zu Wort, die vor der Show aufgezeichnet worden war. Doch das war nicht die einzige Krux an der Sache.

Kevin Quint alias Kivi zeichnete sich selbst aus.

Foto: Reiner Drumm

Schon das Veranstaltungsplakat blendete geschickt: Darauf wurden Naidoo, Dante Thomas (der auch anwesend war), die beiden DSDS-Stars Severino Seeger und Jesse Ritch sowie "many more" – zu Deutsch "viele andere" – als Nominierte angekündigt. So weit alles richtig. Doch die schwammige Aussage "many more" bezog sich in diesem Fall auf die Rapper Emer, Mvxxim und Zvr, die Band T.I.C. und Solokünstler Kivi, die allesamt Preise abräumten. Nun ist es so, dass sowohl Emer, der als Fanfavorit sowie für den besten Song ausgezeichnet wurde, als auch Mvxxim und Zvr, die den Preis für das beste Album erhielten, aus dem Hause Riverflow stammen. Kevin Quint, einer der Riverflow-Geschäftsführer, ist gleichzeitig als Rapper unter dem Künstlernamen Kivi unterwegs und zeichnete sich im Grunde selbst in der Kategorie "Best Artist" aus. Zur vierköpfigen Band T.I.C. wiederum, die zur besten Gruppe ernannt wurde, gehört neben Quint auch der zweite Geschäftsführer Tristan Logiewa.

Die Veranstalter werteten den Verlauf des Abends als Erfolg. "Die Show war ausverkauft", sagte Quint. Die Besucher seien zufrieden gewesen, und die Künstler hätten viel Applaus für ihre Auftritte bekommen. Riverflow hatte zudem 30 junge Flüchtlinge von der Birkenfelder Elisabeth-Stiftung eingeladen, um zu zeigen, dass Musik integriert.

Von unserer Reporterin Silke Bauer