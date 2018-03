Fastnacht: Zwischen Amadeus und dem Wilden Westen

In Anspielung darauf, dass sich noch immer keine Bundesregierung gefunden hat, sei das Motto „Narren an die Macht“ entstanden, erklärte Corina Zimmermann während ihrer Begrüßung als Vorsitzende des gastgebenden Gesangvereins Reichenbach. Schnell war die Sitzverteilung in dem proppenvollen und bunt geschmückten „Plenarsaal“ abgeschlossen. Andreas Korn führte als Sitzungspräsident wie gewohnt witzig, schlagfertig und ganz spontan durch ein sehenswertes „Regierungsprogramm“. Das Prinzenpaar der BKG aus Baumholder, Daniela II. und Timo II., überbrachte eine Grußbotschaft und erhielt als erste den Schnapsorden.

Unter den Anweisungen von Amadeus (links) legte die 14-köpfige Tanzgruppe Sweet Poison in ihren Mozartkostümen mit weißen Perücken und weißem Fächer eine hervorragend abgestimmte Choreografie aufs Parkett, die völlig harmonisch vorgetragen wurde.

Foto: Gerhard Müller

Unter den qualitativ hochwertigen Aufführungen stachen einmal mehr die Tanzgruppen hervor. Sweet Poison unter der Regie von Ideengeberin Ilonka Hagner lieferte im neuen Outfit zum Musical „Amadeus“ eine klasse Performance ab. Schon mit ihrem graziösen Anmarsch verzauberten die 14 Akteure in ihren zum Teil selbstgefertigten weißen Kleidchen mit weißer Mozartperücke und weißem Fächer die Narrenschar. Zu den Klängen „Sound of Music“ und „100 Prozent Your Love“ lieferten die 13 Tänzerinnen und ihr Amadeus (Florian Ludwig) eine perfekte Choreografie ab.

Aber auch das von Bettina Reis und Charleen Stieh trainierte Männerballett bewies mit seinem Wild-West-Tanz viel Kreativität. Vor einem Saloon boten die 17- bis 77-Jährigen einen ausgeklügelten Mix aus Schlägerei, wilder Schießerei und ausgelassenem Tanz. Auch die Hausfrauen unter der Leitung von Agnes Zimmermann kamen in diesem Jahr als alte Damen mit Gehstöcken auf die Bühne, um zu Michael Jacksons „Thriller“ ihre tänzerische Fitness zu präsentieren. Die zwölf Männer der Tanzgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Lauterecken boten ein ABBA-Medley.

Auch der fetzige Tanz, den Melissa, Chantal, Felicitas, Isabell und Kristina in ihren Overalls aufführten, kam sehr gut an. Obwohl Elisha erst sechs Jahre alt ist, zeigte sie in ihrem bereits dritten Auftritt, welch großes Potenzial in ihr steckt. Sowohl als Funkenmariechen, gecoacht von Ilonka Hagner, als auch als Sängerin im Duett mit ihrem Vater Jens Flottrong, als er sie zu dem Lied „Mein bester Freund“ auf die Bühne holte, eroberte die Kleine die Herzen des Publikums im Flug. Zuvor hatte Vater Jens mit dem Song „Es gibt keine dummen Fragen“ brilliert.

Und dann gab es da noch eine ganz außergewöhnliche Tanznummer: Lea Zimmermann, die aus dem hessischen Ibesheim kommt und für die SKG Stockstadt seit mehr als zwei Jahren unter nahezu professionellen Bedingungen für ihre Soloauftritte als Funkenmariechen trainiert, kam über eine Freundin zur Reichenbacher Fastnacht. Sie bot eine mit vielen akrobatischen Teilen und turnerischen Einlagen gespickte Show.

In ihrem Sketch demonstrierten Renate Seiß als Frau Doktor und die Patienten Elfi Krieger, Agnes und Corina Zimmermann sowie Elfi Dietrich, wie schnell eine Krankheit mit einem neu erfundenen Gerät übertragen werden kann. Einen ganz speziellen Auftritt lieferten die „Schaffschuhversteckeler“. Mit ausgeprägter Gestik demonstrierten sie unter tosendem Beifall einzelne Berufsbilder. Auch der Playback-Auftritt der Nachwuchsakteure Florian Ludwig und Leon Korn, die auf Bobbycars den Henri-Valentino-Klassiker „Im Wagen vor mir“ präsentierten, war eine schöne Nummer.

Volker Raub, der in diesem Jahr für sein Jahrzehnte langes Mitwirken bei der Reichenbacher Fastnacht mit dem Orden der Nahe-Zeitung ausgezeichnet wurde, zeigte zunächst eine Blacklightshow. Im zweiten Auftritt sang er gemeinsam mit Jens Flottrong über den „Lifestyle“ der Männer.

Kuni Gerhardt stieg alsdann als Bäuerin in die Bütt. Auf die Anzeige „Suche Frau mit Traktor, Bild vom Traktor erbeten“ habe sie ihren Ehemann gefunden. Marlis Küntzer und ihre Nachbarin Peggy Kunz berichteten von ihren Lebenserfahrungen. Schließlich kam die pubertierende Melena Bickel auf die Bühne, um ihren Fitnesstrainer zu suchen. Mit ihrer gereimten Rede gelang es ihr, das Publikum zum Mitsingen zu bewegen. Nicht zuletzt war Alleinunterhalter Jürgen Schott für ein kurzweiliges vierstündigen Programms mitverantwortlich.

Von unserem Mitarbeiter Gerhard Müller