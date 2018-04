Da liegt schon ein wenig Lampenfieber in der Luft. Die Aufregung, aber auch die Vorfreude steigt Tag für Tag ein wenig mehr: Lebenshilfe-Geschäftsführerin Martina Becker macht sich sogar im Urlaub ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten, die behinderten Beschäftigten freunden sich schon mal mit Schränken und Geschirrspülern an. Heiko Schacht, Leiter des Werkstattbetriebs der Lebenshilfe, studiert Pläne. Um den 23. April herum soll der Probebetrieb mitten im Bahnhof im neuen Bistro der Lebenshilfe, das den Namen „Ella’s" trägt, starten. Offiziell los geht es am Samstag, 5. Mai, 10 Uhr, zum „Tag der Städtebauförderung“.

Bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun, wenngleich schon jetzt feststeht: Das Bistro wird hell, modern, einladend. Viele gute Ideen wurden realisiert. Die Umsetzung des durchdachten Konzepts ist ...

Lesezeit für diesen Artikel (487 Wörter): 2 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.