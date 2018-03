Ein Chor, der noch genug Nachwuchs hat

Die mehr als 500 geladenen Gäste staunten beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Stadt Idar-Oberstein, Bundeswehr und Nahe-Zeitung nicht schlecht, als die Sängerschar der Kantorei Idar-Oberstein am Sonntag die Bühne in der Messehalle erklomm. Denn anders als fast alle anderen Chöre hat sie auffällig viele junge Leute in ihren Reihen.

Oberbürgermeister Frank Frühauf (links) würdigte beim Neujahrsempfang die Leistungen der Kantorei Idar-Oberstein. Die mit dem Förderpreis für Kunst und Kultur der Stadt verbundene Urkunde nahmen (von links) Superintendentin Jutta Walber, der Gründungsvater und langjährige Leiter Hans-Otto Kleindopf und Kreiskantor Roland Lißmann entgegen, der den Chor seit 2011 dirigiert.

Foto: Manfred Greber

Und das, obwohl sie sich vor allem der bei Jugendlichen ansonsten nicht unbedingt beliebten geistlichen Chormusik verschrieben hat. Dass die Kantorei bei dem Empfang auftrat, hatte einen einfachen Grund: Oberbürgermeister Frank Frühauf verlieh ihr auf Beschluss von Kulturausschuss und Stadtrat den mit 2500 Euro dotierten Förderpreis für Kunst und Kultur.

Dass die Kantorei so gut dasteht, hat sie ihrer Kinder- und Jugendarbeit zu verdanken. So wurde vor zwei Jahren ein neuer Kinderchor gegründet, zahlreiche ehemalige Kinderchorsänger fanden durch die Kantorei Zugang zu großen Werken der Chorliteratur. Eigentlich ist sie ein Kind ihrer Trägerin, der evangelischen Kirchengemeinde Idar. Doch Superintendentin Jutta Walber verwies in der Messehalle ausdrücklich darauf, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist, bei dem die Kräfte gebündelt werden.

Das gilt auch für eine ganz besondere Veranstaltung, an der die Kantorei ebenfalls beteiligt war: die beiden ausverkauften Aufführungen von Carl Orffs „Carmina Burana“ beim letztjährigen Theatersommer. Auch dafür gilt der Satz von Jutta Walber: „Ein Edelstein brilliert nicht ohne Fassung.“

Eine tragende Rolle bei diesem Projekt wie auch bei der Kantorei hat Kreiskantor Roland Lißmann, der als Dirigent seit 2011 für die musikalische Entwicklung des rund 50 Mitglieder starken Chors verantwortlich ist. Der OB wies in seiner Laudatio darauf hin, dass er innerhalb der Stadt Idar-Oberstein und dem Kreis Birkenfeld der Einzige ist, der regelmäßig die großen Werke geistlicher Musik wie Kantaten, Messen, Oratorien und Passionen aufführt. Als Beispiele nannte er Haydns „Schöpfung“ oder das „Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach. Auch bei ihren eigenen Veranstaltungen greife die Stadt Idar-Oberstein immer wieder gern auf die Kantorei zurück, so 2010 bei der Kultursommereröffnung mit „König David“ oder 2012 mit „A Mass for Peace“ und „A Mass for Children“.

Dabei wurde auch immer wieder mit anderen Kulturvereinen, mit Schulen oder Tanz- und Theatergruppen kooperiert. Und dabei wurden dann neben der geistlichen Chormusik natürlich auch „weltliche“ Programme gestaltet – wie eben die „Carmina Burana“. Neben der Kantorei wirkten dabei das Symphonische Blasorchester Obere Nahe und weitere Sänger aus der Region mit. Insgesamt 200 Personen brachte Kreiskantor Roland Lißmann unter einen Hut. „Wenn ich an diese grandiose Aufführung denke, läuft mir jetzt noch ein Schauer über den Rücken“, bekannte Frühauf.

Vater der Kantorei aber ist Hans-Otto Kleindopf, der den Chor 1966 gründete und ihn danach mehr als dreieinhalb Jahrzehnte bis Ende 2002 leitete. Nach seinem Abschied sprang er bei Vakanzen immer wieder ein. Immer noch wirkt der Kirchenmusiker als Sänger mit – auch bei dem Auftritt beim Neujahrsempfang, den seine Frau Elke Kleindopf musikalisch begleitete. Leider aber kam der Gesang in der voll besetzten Messehalle nicht voll zur Geltung. Hier hätten einige Mikrofone Wunder wirken können.

Keine Frage aber ist, dass die Kantorei ein würdiger Preisträger ist, wie auch der OB betonte. Der von der Kreissparkasse gesponsorte Förderpreis kann sowohl für herausragende künstlerische Leistungen als auch für besondere Verdienste um die Ausbildung von Nachwuchskünstlern verliehen werden. Die Kantorei erfüllt beide Voraussetzungen.

Von Kurt Knaudt