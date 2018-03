Ehrenamtsplakette: Marlis Küntzer wird für Engagement belohnt

Bereits zum sechsten Mal waren viele ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder der örtlichen Vereine, Mitglieder des Presbyteriums sowie des Ortsgemeinderates zu einem Neujahresempfang in das Gemeindehaus gekommen. Mit Bürgermeister Bernd Alsfasser und Diakon Andreas Duhrmann wohnten auch zwei Nicht-Reichenbacher dem Empfang bei. Nach Agnes Zimmermann, Ulrich Flottrong, Walter Lamberty und Klaus Schneider wurde in diesem Jahr mit Marlis Küntzer eine weiteren Person für ihr Engagement mit der Ehrenamtsplakette der Ortsgemeinde Reichenbach ausgezeichnet.

Zwischen Vereinsvorsitz und Büttenreden: Marlis Küntzer wurde für ihr Engagement mit der Ehrenamtsplakette geehrt.

Foto: Gerhard Müller

In seiner Begrüßung ging Ortsbürgermeister Olaf Schmidt zunächst auf die im vergangenen Jahr gegründete Kooperation „Westricher Nahetalgemeinden“ ein, die er als äußerst positiv bezeichnete. Eine von allen sechs beteiligten Gemeinden aufgestellte Prioritätenliste soll nach und nach abgearbeitet werden. Mit Blick auf die 2018 anstehenden Maßnahmen stellt sich der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses mit Erneuerung der Toilettenanlage und Umbau des Eingangsbereiches als Leuchtturmprojekt heraus, das mit 160.000 Euro veranschlagt ist.

In seiner Laudatio stellte Ortsbürgermeister Olaf Schmidt heraus, dass sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des vergangenen Jahres dazu entschieden hatte, Marlis Küntzer die Ehrenamtsplakette der Ortsgemeinde Reichenbach zu verleihen. „Wenn man deine jährlich geleisteten ehrenamtlichen Stunden zusammenrechnet, dann kommt man auf mehr Stunden, als manch einer Arbeitsstunden aufweisen kann“ – mit diesen Worten umschrieb Ortsbürgermeister Olaf Schmidt das unglaubliche Engagement der neuen Ehrenamtspreisträgerin in ganz unterschiedlichen Bereichen.

So war Marlis Küntzer bis heute die erste und einzige Frau, die das Amt der Vorsitzenden im größten Reichenbacher Verein, dem Sportverein, von 2005 bis 2007 bekleidete. Von 2001 bis zur Übernahme des Vorsitzes und danach war sie als Zweite Schriftführerin beziehungsweise Erste Schriftführerin im Sportverein aktiv. Mit dem Posten der Kassiererin und Zweiten Vorsitzenden in der Kulturgemeinschaft bekleidete sie weitere Vorstandsämter.

Neben diesen Funktionen in der Vereinsführung waren es vielmehr Tätigkeiten, die gar keiner Wahl in einem Gremium bedurften, die Marlis Küntzer so unschätzbar wertvoll machten. Wenn Not am Mann war, half sie in der Küche oder im Ausschank im Sportlerheim, das hat auch bis heute noch Gültigkeit. Im Sportverein organisierte und gestaltete sie mit dem Festausschuss Sportfeste und Weihnachtsfeiern, war Jahrzehnte lang dafür verantwortlich, dass die Tombola zur Weihnachtsfeier stets gut bestückt war. Für die Mannschaften, in denen ihr Sohn Christian in seiner Schüler- und Jugendzeit spielte, übernahm sie immer die Fahrdienste und hat die Jungs in den Wintermonaten mit Tee versorgt. Bei der Kirmes und dem Weihnachtsmarkt hat sie stets tatkräftig angepackt.

Als aktives Mitglied der Theatergruppe stand sie oft auf der Bühne. Seit Jahren versorgt sie zusammen mit ihrer Partnerin Peggy Kunz die Fastnachtsveranstaltungen des Gesangvereins mit lustigen Büttenreden und ist bis heute aktives Mitglied der Tanzgruppe der Hausfrauen. Aktiv ist sie auch beim Hausfrauenturnen und bei den Bastelfrauen.

Seit mehr als zehn Jahren ist sie auch Mitglied im Gemeinderat, unterstützt das Sommerfamilienfest des Rates, backt Kuchen zum Neujahresempfang, liefert die Verpflegung bei Arbeitseinsätzen in der Ortsgemeinde oder bei Wahlen. Überregional ist die neue Ehrenamtspreisträgerin in der Organisation „Frauen helfen Frauen“ vertreten, die sich in Idar-Oberstein für in Not geratene Frauen einsetzt. Von ihr wird auch die Organisation „Internationales Frühstück“ im Mehrgenerationenhaus in Idar-Oberstein unterstützt, wo im Rahmen des Kulturaustauschs gemeinsam gekocht und gebacken wird.

Am Frauentag ist sie an der Organisation der Kaffeetafel beteiligt und plant und begleitet die Ausflüge. Seit Jahren ist sie mit von der Partie bei der „Schuhkartonaktion“, die mehr als 1000 Päckchen pro Jahr nach Rumänien, Russland, Afrika oder Südamerika verschickt. Nahezu eine Selbstverständlichkeit war es für Marlis Küntzer, sich als ehrenamtliche Fahrerin für den seit Oktober 2015 im Einsatz befindlichen Bürgerbus zu engagieren. Unter dem Begriff „Bürger fahren Bürger“ übernimmt sie viele Fahrdienste für Senioren im Bürgerbus, der zweimal pro Woche für Einkaufen, Arztbesuche, Banken- oder Behördenbesuche unterwegs ist.

Von unserem Mitarbeiter Gerhard Müller