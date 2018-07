Unter der Federführung von Karina Wagner, Leiterin des Tourismusbüros in Herrstein, entstand als Nachfolgepublikation für das Magazin der Naheland-Touristik aus dem Jahr 2014 das 36 Hochglanzseiten starke „echtedel“. Gestaltet wurde es von der Werbeagentur Soonteam Corporate Culture in Münchwald. Vorgestellt wurde das Magazin im Rahmen einer kleinen Feier auf Schloss Oberstein, wo auch neben dem Industriedenkmal Bengel die meisten Fotos für das in einer Auflage von 20.000 Exemplaren gedruckte Werbeheft entstanden sind. Herausgeber ist „EdelSteinLand“, das neue gemeinsame Label der Tourist-Informationen von Idar-Oberstein und Herrstein.

Im Mittelpunkt des Magazins steht das Schmuck- und Edelsteinhandwerk und hier allen voran die rund zwei Dutzend Gestalter, Schleifer und Goldschmiede, die seit vier Jahren in einer gemeinsamen Aktion am ...

Lesezeit für diesen Artikel (267 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.