Zugegeben: Wer auf rasende Action steht und die Boliden im Vollspeed sehen will, für den wird am Samstag, 16. August, bei der ADAC-Deutschlandrallye sicher ein Zuschauerplatz am Streckenrand der Wertungsprüfungen (WP) auf der Panzerplatte auf dem Truppenübungsplatz bei Baumholder sowie der WP Freisen sein. Wer allerdings die besten Rallyepiloten der Welt wie Thierry Neuville oder Sébastien Ogier „mal ganz aus der Nähe sehen oder mit etwas Glück sogar mit ihnen sprechen und ein Autogramm bekommen will, der sollte uns nach Birkenfeld kommen“, sagt Rolf Schmaltz von der Abteilung des historischen Motorsports beim AMC Birkenfeld.

Unter der Federführung des Klubs ist der Talweiherplatz in diesem Jahr erneut Schauplatz der „Refuel- und Tyre-Fitting-Zone“ im Rallyeprogramm. Übersetzt heißt das: Auf dem Weg zwischen den Wertungsprüfungen Panzerplatte und ...

Lesezeit für diesen Artikel (344 Wörter): 1 Minute, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.