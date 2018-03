Café International: Alte Schule in Birkenfeld dient als Ort der Begegnung und Hilfe für Flüchtlinge

Die Treffen bedeuten für die Menschen aus aller Herren Länder Abwechslung von ihrem teils sehr tristen Alltag, die Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen und dabei ihre Deutschkenntnisse anzuwenden, sowie zudem die Möglichkeit, bei Bedarf professionelle Beratung in Problemfällen zu erhalten. Jeden Dienstag findet in der Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr in der Alten Schule in Birkenfeld das von ehrenamtlichen Lotsen des Diakonischen Werks Obere Nahe organisierte Café International statt.

Auf dem Tisch steht ein Teller mit süßen Baklavas aus dem Orient neben einer Schale mit typisch deutschem Weihnachtsgebäck und drum herum sitzen Menschen, die keine Berührungsängste voreinander haben. Im Café International begegnen sich die Kulturen.

Foto: Axel Munsteiner

Seit Mai 2016 können dafür die Räume der AWO-Begegnungsstätte genutzt werden. In ihnen kommen aktuell im Schnitt rund 25 Flüchtlinge zusammen, um sich in gemütlicher Atmosphäre mit der Gruppe der freiwilligen Helfer, der Heike Kleiner, Heidemarie Diehl, Isolde Schaly, Ute Keller, Rainer Böß und Rüdiger Scherer angehören, auszutauschen und zudem auch diverse Aktivitäten zu unternehmen.

Für die Kinder der Migranten gibt es eine kleine Mal- und Bastelecke. „Wir organisieren zudem gemeinsam mit den Geflüchteten kleine Feste, Spielenachmittage, Wanderungen, Musik und Tanz“, berichtet Kleiner. Im Herbst 2016 wurde ein Benefizkonzert im Tierpark veranstaltet und kurz vor Weihnachten ein Bundesligaspiel im Mainzer Fußballstadion besucht. Zum Jahresbeginn ist im Café International das Projekt „Ein Topf Heimat“ angelaufen. Die Asylbewerber sollen dabei zunächst typische Rezepte aus ihrer Heimat mitbringen. Die werden zunächst zusammen zubereitet und gegessen. Später ist auch eine Präsentation der Gerichte und im Nachgang der Druck eines Kochbuchs geplant.

Diakonie bietet Sprechstunde an

Die Lotsen unterstützen die Flüchtlinge auch bei alltäglichen Problemen, etwa beim Ausfüllen von Formularen oder der Beschaffung von Möbeln. Wenn die Ehrenamtler aber an ihre Grenzen stoßen, können die Migranten auch Rat und Tat bei Daniela Lambio suchen. Sie ist beim Diakonischen Werk für die Flüchtlingssozialarbeit zuständig und bietet parallel zu den Öffnungszeiten des Café International direkt nebenan in einem Büro in der Alten Schule eine Außensprechstunde an, damit die Migranten mit ihren Fragen dafür nicht in die Zentrale nach Idar-Oberstein kommen müssen.

Typische Anliegen, die die Flüchtlinge an Lambio herantragen, befassen mit Hilfestellungen beim Asylverfahren oder der Wohnungssuche, die oft sehr schwierig ist. Hinzu kommt zum Beispiel die Vermittlung von Sprachkursen oder Berufspraktika.

Natürlich nehmen längst nicht alle Flüchtlinge in der Stadt diese Beratungsangebote an oder schauen im Café International vorbei, um aktiv etwas für eine bessere Integration zu tun. Bedauerlich ist es auch, sagt Böß, wenn Migranten, die früher häufiger bei den Treffen dabei waren, sich plötzlich nicht mehr sehen lassen. Doch auch Asylbewerber, die sehr gewillt sind, sich in die Gesellschaft einzugliedern, stehen oft genug vor Problemen, die frustrierend und häufig bürokratischer Natur sind.

Mohammad Mirzai kann davon ein Lied singe. Er ist 23 Jahre alt, kommt oft ins Café und stammt aus Afghanistan. Für Menschen aus diesem Land ist es, wie Lambio berichtet, besonders kompliziert, einen Platz in einem Sprachkurs zu bekommen. Dennoch kann Mirzai schon ein wenig Deutsch, was er, wie er selbst sagt, auf der Straße gelernt hat, weil er einige einheimische Bekannte hat. Kürzlich konnte er ein Praktikum machen, und nun hofft er darauf, dass er im Rahmen einer Erstqualifizierung eine Ausbildung als Maurer beginnen kann. Dann würde sich für ihn auch die Perspektive eröffnen, seine bisherigen Alltag zu entfliehen, den Mirzai kurz und bündig zusammenfasst: „Man isst, man schläft, und ansonsten ist es sehr langweilig.“

So wie Mirzai geht es auch vielen anderen regelmäßigen Besuchern im Café International: Reza Kermani und seine Frau Arezoo Azarnivar sind geflüchtete Christen aus dem Iran. Er würde gern einen Job als Elektroniker finden, weil er in diesem Bereich in seiner Heimat eine Ausbildung gemacht. Sie möchte gern Krankenschwester werden. Auf eine Anstellung in einer Klinik setzt auch Hussein Alhussein, ein mit seiner Familie aus dem Bürgerkriegsland Syrien geflohener Arzt.

„Der entscheidende Faktor, ob Integration gelingt, ist, dass die Flüchtlinge Arbeit finden und Geld verdienen können. Für Praktika finden sich oft Plätze, aber mit festen Jobs ist es schwierig“, sagt Lotse Rüdiger Scherer, der früher Berufssoldat war und nun in Oberbrombach Ortschef ist. Gerade wegen der häufig fehlenden oder noch schwach ausgeprägten Deutschkenntnisse falle es vielen Asylbewerbern zudem nicht leicht, zum Beispiel in der Berufsschule zurechtzukommen, wissen auch die anderen ehrenamtlichen Helfer und Lambio. Das führe oft zu Frust.

Bisher keine Anfeindungen erlebt

Immerhin: Zumindest die Flüchtlinge, die beim Besuch der NZ im Café International da sind, betonen unisono, dass sie in Birkenfeld und Umgebung freundlich aufgenommen wurden und bisher noch keine Anfeindungen erlebt haben. Manche von ihnen haben sogar schon etwas Anschluss zu Einheimischen gefunden. Ganz dankbar berichtet zum Beispiel die Iranerin Mahrokh Azarnivar davon, wie sie Silvester mit einer deutschen Familie in der Stadt gefeiert hat.

Und wie sieht es mit den Helfern aus, wird ihr Einsatz von anderen Mitbürgern anerkannt, oder ernten sie dafür zuweilen auch befremdete Reaktionen? Nur vereinzelt sei das bisher vorgekommen, lautet die Antwort der Lotsen. Und zudem stellt zum Beispiel Heike Kleiner für sich ausdrücklich klar: „Mir ist dieses Engagement eine Herzensangelegenheit. Wenn man die Menschen erst einmal kennengelernt hat, bekommt man von ihnen auch ein ganz anderes Bild.“ Das sieht Rainer Böß genauso. Der in der Kommunalpolitik bei der Partei Die Linke aktive Schwollener betont: „Von uns hat sicher keiner eine rosarote Brille auf. Wir wissen auch, dass es bei der Integration von Flüchtlingen auch Probleme gibt. Welche Alternative gibt es aber dazu, den Leuten, die da sind, auch unsere Hilfe anzubieten?“, fragt er.

Deshalb sind weitere Helfer, aber auch Besucher beim Café International in Birkenfeld sehr willkommen, betont das Team der Ehrenamtler. Das sei auch der große Wunsch der Flüchtlinge, die in die Alte Schule kommen, berichtet Kleiner abschließend und betont: „Sie sagen uns immer wieder, wie sehr sie sich freuen würden, wenn sie bei den Treffen nicht nur unter sich sind, sondern mehr Kontakt zu den Einheimischen bekommen könnten, um sie kennenzulernen und ihr Deutsch verbessern zu können.“ Wer für solche Begegnungen offen ist, kann schon ab 15.30 Uhr einfach mal in der Alten Schule vorbeischauen.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner