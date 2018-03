Backhaus auf dem neuen Dorfplatz ist fertiggestellt

Die Errichtung des Backhauses auf dem neuen Dorfplatz ist abgeschlossen. Darüber informierte Ortsbürgermeister Horst Kreischer den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Nun fehlen noch eine Haus- und Benutzungsordnung sowie eine Einweisung für Nutzer. Jörg Welsch und Michael Wache werden einen Entwurf erarbeiten, der vom Rat abschließend beraten werden soll.

Informationsdefizite bemängelt

Foto: Reiner Drumm

Zu Beginn der Sitzung hatte die für Hottenbach zuständige Gemeindeschwester plus, Ulrike Lang, über ihre Arbeit referiert. Es bestünden in der Bevölkerung noch erhebliche Informationsdefizite, sagte Lang. Deshalb sei es wichtig, auf die Angebote hinzuweisen. Wer eine Beratung durch die Gemeindeschwester plus in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei Ortsbürgermeister Kreischer melden oder sich über die VG Herrstein mit ihr in Verbindung setzen.

So schnell kann es gehen: In der Novembersitzung befasste sich der Rat mit der Jahresrechnung 2016. Eine gewisse Ernüchterung war spürbar, da der Wald lediglich einen Überschuss von 13.000 Euro zum Gemeindehaushalt beisteuerte. Umso größer war jetzt die Freude, als Revierleiter Jürgen Conrad bei der Beratung des Forstwirtschaftsplans 2018 für 2017 ein um 60.000 Euro höheres Plus in Aussicht stellte. Wesentlicher Grund sei ein um 400 Festmeter höherer Holzeinschlag, der jedoch beim Einschlag 2018 kompensiert werden muss. Bei der Fichte fiel durch Kalamitätsholz der Einschlag um 150 Festmeter höher aus als geplant. Zudem konnten durch krankheitsbedingte Ausfälle nicht alle geplanten Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen durchgeführt werden, sodass 2018 dafür zusätzliche Kosten anfallen werden. Der Forstwirtschaftsplan für 2018 weist einen Überschuss von rund 12 000 Euro aus – teilweise zurückzuführen auf einen durch die Gemeinde abzudeckenden Fehlbetrag beim Forstzweckverband Hellertshausen, dem sie angehört.

Seit mehr als einem Jahr ist die Stelle des Schriftführers in der Ortsgemeinde vakant. Da sich die Suche nach einem geeigneten Nachfolger von Achim Röper sehr schwierig gestaltete, musste Ortsbürgermeister Kreischer diese Aufgabe vorübergehend übernehmen. Mit Carsten Stützel, einem Neubürger, wurde nun eine optimale Lösung gefunden. Stützel hat große Verwaltungserfahrung, ist er doch Kämmerer der Stadt Idar-Oberstein. Einstimmig wurde er in das Ehrenamt gewählt.

Quartierskonzept noch ungewiss

Noch keine abschließende Entscheidung hat der Rat in Sachen Quartierskonzept getroffen. Erst nach der Anhörung eines Mitarbeiters vom Institut für angewandtes Stoffmanagement (Ifas) sowie eines Mitarbeiters der Energieagentur Rheinland-Pfalz soll dies geschehen, ist die mehrheitliche Auffassung im Rat.

Die bestehenden Stromlieferverträge der Ortsgemeinde sind bis zum 31. Dezember 2018 befristet. Vor diesem Hintergrund hat sie die VG-Verwaltung bevollmächtigt, ihre Interessen bei der vierten Bündelausschreibung zu vertreten und die Firma Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mit der Ausschreibung und Zuschlagsentscheidung eines neuen Stromliefervertrages zu beauftragen. red/ni