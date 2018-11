Die schönen Dinge des Lebens stehen bereits zum zehnten Mal im Mittelpunkt der Kostbar, die am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, in der Messe Idar-Oberstein stattfindet. Schmuck, Genuss und Lebensart werden hier in einem besonders stimmungsvollen Ambiente präsentiert. Die Hochzeitsmesse „Sag Ja“ am Sonntag bietet alles, um den schönsten Tag des Lebens exklusiv zu gestalten.

Attraktive Standarrangements, dezente Musik, angenehme Beleuchtung und viele Gelegenheiten zum Verweilen garantieren Wohlfühlatmosphäre für alle Besucher. Die hochwertige Angebotspalette der zahlreichen Schmuckaussteller zeigt viele Highlights vom trendigen Designschmuck bis zum ...

Lesezeit für diesen Artikel (383 Wörter): 1 Minute, 39 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.