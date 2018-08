Neues GZ-Sonderheft: Beste Werbung für die Edelsteinmetropole

Nach 2010 und 2015 stellt die „Goldschmiede-Zeitung“ jetzt zum dritten Mal in knapp zehn Jahren Idar-Oberstein ins Zentrum einer Sonderausgabe unter dem Titel „Welthauptstadt der Edelsteine“. Chefredakteur Christian Jürgens stellte das Heft, das dicker ist als die reguläre Mai-Ausgabe der GZ, der es beiliegt, am Mittwoch im Park-Hotel vor.

Vertieft ins neue Sonderheft waren nach der Präsentation (von links): Industrieverbandsgeschäftsführer Jörg Lindemann, Börsenpräsident Jochen Müller, Annette Fuhr (Deutsches Edelsteinmuseum), Gemmologen-Präsident Thomas Lind und Edelsteinhändler Constantin Wild.

Während die „Bachwagge“ im Hintergrund Idarer Mundartlieder schmetterten und das Team des Park-Hotels Sekt und Häppchen kredenzte, blätterten die geladenen Gäste im neuen Heft – und waren durch die Bank begeistert. „Das ist Werbung auf ganz hohem Niveau“, sagte etwa Messegeschäftsführer Kai-Uwe Hille. „Ganz toll“, schlossen sich Börsenpräsident Jochen Müller und Diamanthändler Dieter Hahn an. Die Stadt Idar-Oberstein hat sich gleich mal 2000 Exemplare im Nachdruck für die touristische Werbung gesichert, insgesamt kommt das neue Sonderheft so auf eine Auflage von 10.000 Stück. Auch eine englischsprachige Ausgabe wird es geben.

„Vertrauen und Emotionen werden immer wichtiger. Und das funktioniert nur über Menschen“, sagte Jürgens in seiner kurzen Ansprache. Deshalb werden im Sonderheft Menschen aus der „Branche“ porträtiert. Dass Naturerleben und Wandern gut zum Premiumthema Edelsteine passen, unterstreicht (wie schon unlängst im SWR-Film „Auf der Spur der Steine“) Constantin Wild, der den GZ-Reporter gemeinsam mit Deutsch-Drahthaar Arras auf eine Abenteuertour in die Kama mitnahm. Auch Anna-Lena Märker und der Kirschweilerer Edelsteinhändler Ekkehard Schneider laden zu Wanderungen auf dem Herrsteiner Mittelalterpfad und auf der Nationalpark-Traumschleife „Kirschweiler Festung“ ein. Kai-Uwe Hille und seine Jungs Keanu und Alexandre wurden bei Besuchen im Wildfreigehege Wildenburg und im Bikepark Nahbollenbach begleitet. Im Kapitel „Tradition und Moderne“ wird das gerade wiedereröffnete Industriedenkmal Bengel ebenso vorgestellt wie das Deutsche Edelsteinmuseum. Verbände, die Börse, die Deutsche Stiftung Edelsteinforschung, das Diamant-Prüflabor und die Gemmologische Gesellschaft dürfen natürlich auch nicht fehlen. Premiere feiert die Deutsche Edelsteinstraße im Sonderheft. Im Kapitel „Handwerk“ werden nicht weniger als 20 Idar-Obersteiner Firmen porträtiert – nicht nur aus der Edelsteinbranche. Das Schlusskapitel gehört ganz den jungen wie den gestandenen Designern.

Was diesmal bei der Präsentation fehlte, waren lobende Worte des Oberbürgermeisters (ist in Urlaub) und des Landrats, der just am Präsentationstag Geburtstag feierte. Beide äußern sich aber im Vorwort des Sonderheftes ausführlich und versprühen dabei Aufbruchstimmung. Die ist auch im Heft spürbar – selten gab es so viel regionale Werbung in einer Ausgabe der „Goldschmiede-Zeitung“. Längst vorbei sind die Zeiten, als der GZ-Vertreter vor Ort zum neuen Chefredakteur bei dessen Antrittsbesuch in Idar-Oberstein sagte: „Das ist die Firma Krieger. Die sind sehr verschlossen. Da brauchen wir gar nicht reingehen...“ Firmenchef Hans-Dieter Krieger schmunzelte über diese Episode von Christian Jürgens – und schmetterte dann mit seinen Bachwaggen das nächste Lied.

