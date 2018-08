Gewerbe: Gleich zwei Einkaufsnächte geplant

Personell ist bei der Fördergemeinschaft (FöG) Stadt Birkenfeld weiterhin Kontinuität Trumpf, eine Neuerung will der Gewerbeverein aber bei den von ihm geplanten Aktionen 2018 wagen. Denn in diesem Jahr sollen Kunden die Möglichkeit haben, gleich an zwei Terminen länger in den teilnehmenden Geschäften der Kreisstadt shoppen zu gehen.

Umrahmt von seinen Vorstandskollegen freut sich Karl-Heinz Roth (4. von rechts) über seine Wiederwahl als FöG-Vorsitzender. Foto: FöG

Bereits seit 2013 etabliert hat sich die Einkaufnacht, mit der der Frühling eingeläutet wird. Sie hat auch in diesem Jahr einen festen Platz im Veranstaltungskalender der FöG und wird am Freitag, 23. März, stattfinden. 20 Läden werden an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet haben.

Wie gewohnt besteht die Frühjahrsaktion der FöG aber auch diesmal wieder aus zwei Komponenten. Denn neben der Einkaufsnacht werden die Besitzer und das Personal in den teilnehmenden Fachgeschäften von Donnerstag, 22., bis Samstag, 24. März, erneut Blumengrüße an ihre Kunden richten und sich bei ihnen mit insgesamt mehr als 3000 Primeln als kostenlose Zugabe für den Einkauf bedanken.

„Wir wollen in diesem Jahr aber noch einen zweiten Abend mit verlängerten Öffnungszeiten anbieten“, sagt Karl-Heinz Roth, der vor wenigen Tagen bei der Mitgliederversammlung des Vereins im Oldenburger Hof zum wiederholten Mal in seinem Amt als FöG-Vorsitzender bestätigt wurde, im NZ-Gespräch. Angedachter Termin für dieses Sommer-Shopping ist Freitag, 22. Juni.

Größtes Zugpferd und besucherstärkste Tagesveranstaltung in der Kreisstadt überhaupt ist und bleibt aber das von der FöG organisierte Stadtfest. Es geht in diesem Jahr am 14. Oktober über die Bühne und verbindet sich wie gewohnt mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Die Fördergemeinschaft bleibt dabei auch 2018 ihrer Devise treu, dass sie es bei nur einem Einkaufssonntag in Birkenfeld belässt.

In der Anfangsphase der Adventszeit läuft schließlich vom 26. November bis zum 8. Dezember wieder die Aktion „Knack die Nuss“ in den teilnehmenden FöG-Geschäften. Die Preisziehung der Gewinner erfolgt dann anschließend – wie üblich – im Rahmen des Birkenfelder Weihnachtsmarkts, an dem sich die FöG beteiligt und der vom 8. bis zum 11. Dezember stattfindet.

Eine Leistungsschau steht hingegen im Jahr 2018 nicht auf dem Programm, da diese Messe nur im Zweijahresrhythmus über die Bühne geht und sie letztmals erst 2017 veranstaltet wurde. Aktuell hat die FöG nach Auskunft ihres Schriftführers Oliver Warth 59 Mitgliedsbetriebe. Die meisten von ihnen haben ihren Firmensitz oder eine entsprechende Filiale innerhalb der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Einige wenige verteilen sich aber auch auf die Verbandsgemeinde Baumholder, die Großgemeinde Nohfelden und die Stadt Idar-Oberstein.

Karl-Heinz Roth, Besitzer der gleichnamigen Parfümerie an der Ecke Achtstraße und Schneewiesenstraße, ist bereits seit 1999 FöG-Chef. Zuvor hatte er bereits seit 1999 den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden inne. Bei den aktuellen Vorstandswahlen gab es nur eine Veränderung. Als Nachfolger von Klaus Erdmann, der nach zehn Jahren Tätigkeit aus persönlichen Gründen nicht mehr als Beisitzer kandidierte, rückte Benny Ritter in die Führungsriege nach.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner