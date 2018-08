Geheimtipp Ortelsbruch macht Furore

Aus unserem Archiv

Morbach

Wenn das mal keine tolle Werbung für die Region ist: Die Nachrichtenagentur dpa hat auf der ITB in Berlin Tourismusvertreter aller deutscher Bundesländer nach Geheimtipps befragt, also nach Ausflugszielen, die normalerweise nicht an allererster Stelle genannt werden. Für Rheinland-Pfalz fiel die Wahl auf den Erholungswald Ortelsbruch bei Morbach.