Als ein Liter Benzin noch 23 Pfennige kostete

"Schön war die Zeit" im Sulzbacher Bürgerhaus, in dem Gabriele und Alexander Russ mit ihrer zweistündigen Nostalgieshow das Publikum in die Zeit von Petticoat und Käfer entführten.

Alexander und Gabriele Russ touren seit 1993 als Duo Bellevue durch Deutschland. Ihre Nostalgieshow kam auch im Sulzbacher Bürgerhaus bein Publikum bestens an. Der Heimat- und Verschönerungsverein hat so für ein beeindruckendes Erlebnis gesorgt.

Foto: Reiner Drumm

Das Duo Bellevue tourt seit 1993 quer durch Deutschland von einem Erfolg zum anderen. Mit "Himbeereis und flotter Käfer" brachte das Ehepaar aus dem kleinen Soonwalddorf Daubach nicht nur eine der beliebtesten und langlebigsten Nostalgieshows in Deutschland auf die Bühne, es brachte beim Publikum das Eis auch schnell zum Schmelzen.

Viele kleine und große musikalische Dreiminutenwerke waren in den 1950er- und 1960er-Jahren entstanden. Jeder kennt sie und konnte sie damals auf einer Vinylscheibe kaufen und zu Hause hören, wie und wann er wollte – Stücke wie "Zigeunerjunge", "Für mich soll's rote Rosen regnen", "Ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett" und "Rote Lippen soll man küssen". Am Sonntagabend entführte das Musiktheater Bellevue mit der Nostalgieshow "Himbeereis und flotter Käfer" die etwa 180 Besucher im Bürgerhaus, wie die Musiker es selbst nannten, "in ruhigere und ehrlichere Zeit". In jene Zeit, in der noch Musik live gespielt wurde, ohne elektronische Verstärkung. Kaum jemand hatte einen Fernseher, dafür wurden Schlager wie "Heißer Sand" oder "Mäckie Boogie" von Evelyn Künneke auf Radio Luxemburg oder auf Tanzveranstaltungen gespielt.

In Sulzbach kamen auch insbesondere bei den älteren Besuchern Erinnerungen hoch, wenn Alexander Russ in lockerem Erzählstil von der Lohntüte sprach – und vom Benzinpreis, der 23 Pfennige pro Liter betrug. Wichtig sei auch für die damaligen Jugendlichen ein eigenes Mofa gewesen, erzählt er, worauf passend der Song von 1962 "Motorbiene" folgte.

Auch der ergänzende abgespielte Werbefilm von damals traf den Nerv der Besucher. So galt "Parfum 4711" als Geheimtipp, wenn die Party langweilig wurde. Jedem ein paar Spritzer auf das Taschentuch und die Stimmung hob sich im Nu. Mit Schlagerklassikern, Heinz-Erhardt-Sprüchen und dem legendären Radiokommentar zum Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM im Jahr 1954 brachte das Duo alle Perspektiven der leichten Unterhaltung auf die Bühne. "Seemann, lass das Träumen" mit der vollen Stimme von Gabriele Russ ließ das Publikum im Saal eintauchen in eine melancholische Welt.

Das kleine Akkordeon verlieh neben Gitarre, Mandoline, Trommel und Gesang das eine oder andere Mal der nostalgischen Stimmung eine authentische Tiefe. Langsam, aber mächtig zog das Showduo dann aber den Stimmungshebel an mit "Ich will keine Schokolade", dem Nostalgieklassiker von Trude Herr. Spritzige und beschwingte Lebensweisheiten waren zu hören wie "Schuld war nur der Bossa Nova", "My Baby Baby Balla Balla", "Banjoboy", "Mit 17 hat man noch Träume", und das unvergessene "Ganz Paris träumt von der Liebe" in einem siebenminütigen Caterina-Valente-Medley wurde ergreifend interpretiert, teilweise mitgesummt und mitgesungen wie auch "Lady Sunshine und Mister Moon" sowie "Liebeskummer lohnt sich nicht".

Spätestens bei "Sag beim Abschied leise Servus" wusste das Publikum, was die Stunde geschlagen hat. "Marmor, Stein und Eisen bricht" war eine der Zugaben, aber Heidi Brühls "Wir wollen niemals auseinander gehen" war ein passender Abschluss, der lang anhaltenden Beifall erhielt.

Gastgeber des kurzweiligen Nostalgieabends war der Sulzbacher Heimat- und Verschönerungsverein. Vorsitzender Torsten Müller hatte zu Beginn die Gäste begrüßt. "Einmal im Jahr wollen wir den Menschen in Sulzbach und Umgebung etwas Besonderes bieten", sagte Müller. Das ist den Mitgliedern des Vereins in beeindruckender Manier gelungen.

Günter Weinsheimer