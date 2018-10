Hoch motiviert arbeiten die Schüler der Konrad-Adenauer-Schule in Werkraum, Schulküche und Computerraum. Der Schein trügt nicht. Beim Besuch von ADD-Präsident Thomas Linnertz zeigen sich die Achtklässler zwar schon von ihrer besten Seite, aber das ist eigentlich auch sonst an der Tagesordnung. Vor allem bei den Wahlpflichtfächern, in denen die Schüler ihre praktischen Fähigkeiten trainieren, ist die Motivation hoch. „Es macht einfach Spaß, wenn man nicht nur theoretischen Unterricht hat, sondern auch selbst etwas tun darf“, sagt eine Achtklässlerin. Während es ganz klassisch die Mädchen zu hauswirtschaftlichen Tätigkeiten in die Schulküche zieht, dominieren im Werkraum überwiegend männliche Schüler. „Hier darf jeder nach seinen Interessen und Fähigkeiten wählen“, sagt Schulleiter Eugen Hermann.

Im Werkraum ist die Technikklasse gerade dabei, ein Hammerwerk zu bauen. „Wir haben nach einem Plan zuerst die Holzteile geschnitten“, sagt ein Schüler. Aber auch andere Werkstoffe wie Kunststoff ...

Lesezeit für diesen Artikel (362 Wörter): 1 Minute, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.