Sturm "Burglind" hinterlässt Spuren im Kreis: Einsatzkräfte im Dauereinsatz

Cochem-Zell

Umgestürzte Bäume, Hangrutsch, Stromausfall und Straßensperrrungen: Sturmtief „Burglind“ hat auch den Landkreis Cochem-Zell vor allem in den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück nicht verschont. Die gute Nachricht: Es war zwar viel los, aber es wurde zum Glück kein Mensch verletzt. Alle Hände voll zu tun hatten jedoch die Einsatzkräfte. Bei der Polizei in Cochem und in Zell standen vor allem am Morgen, als der Berufsverkehr eingesetzt hatte, die Telefone nicht mehr still. Etliche Strecken (siehe auch Zusatztext) waren durch umgestürzte Bäume blockiert. „In den meisten Fällen aber waren die Strecken passierbar“, so ein Sprecher der Polizei.