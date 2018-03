SPD-Neujahrsempfang: GroKo – ja oder nein?

Die Sozialdemokraten im Kreis fühlen sich gut aufgestellt. Zwar dämpft das schlechte Bundestagswahlergebnis 2017 etwas die Stimmung, aber der Blick ist schon nach vorne auf die Kommunalwahlen 2019 gerichtet, die in diesem Jahr mit Zukunftswerkstätten und Basisarbeit vorbereitet werden sollen. Doch derzeit beschäftigt die SPD vor allem ein Thema: Große Koalition (GroKo), ja oder nein? Beim Neujahrsempfang in Blankenrath spielte dies eine wichtige Rolle.

DGB-Landeschef Dietmar Muscheid (rechts) mahnte in Blankenrath eine soziale Politik an, um Rechtspopulisten das Wasser abzugraben. Die SPD hatte in Blankenrath zum Neujahrsempfang geladen, rund 100 Menschen waren gekommen, darunter auch zwei Weinköniginnen mit Parteibuch. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Gesangverein aus Blankenrath.

Foto: Dieter Junker

Für den SPD-Kreisvorsitzenden Benedikt Oster ist die Sache klar: „Die Große Koalition wurde im September abgestraft, die Wähler wollten kein Weiter so!“, macht der Landtagsabgeordnete unmissverständlich deutlich. Auch Oppositionsarbeit bedeute eine staatspolitische Verantwortung. Und mit Blick auf die Seitenhiebe vor allem aus der CSU an den Bedenken der SPD zu den Ergebnissen der Sondierung: „Wer die SPD-Basis nicht ernst nimmt und dies als Zwergenaufstand bezeichnet, darf sich dann über eine Ablehnung einer Zusammenarbeit nicht wundern.“

Für Dietmar Muscheid dagegen, DGB-Landesvorsitzender und SPD-Urgestein, ist die Sache nicht so eindeutig. „Wir brauchen eine christliche und soziale Politik, die den Menschen hilft, deren Ängste und Sorgen wahrnimmt und sich um sie kümmert. Das muss jetzt kommen“, bekräftigt er in Blankenrath. Daher lohne es sich jetzt, in Verhandlungen zu gehen und gerade soziale Akzente zu setzen. „Wir sollten uns der Verantwortung stellen, aber gleichzeitig auch überlegen, wo wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, damit wir die Menschen und deren Vertrauen wieder zurückgewinnen“, fordert er und betont: „Es muss deutlich werden, dass es uns um die Menschen und nicht um Dienstwagen geht.“

Gerade angesichts des wachsenden Rechtspopulismus sei es wichtig, auf die Menschen zu hören und sie für demokratische Parteien wieder zurückzugewinnen. „Ich hätte nie gedacht, dass mal wieder Töne salonfähig werden, die wir schon mal hatten und die in die Katastrophe geführt haben“, meinte Muscheid. Darum sei es wichtig, soziale Themen anzugehen. „Und da muss noch einiges auf die Beine gestellt werden, sei es bei bezahlbarem Wohnraum, bei den Renten und bei vielen anderen Fragen“, machte der Gewerkschaftschef deutlich. Die Politik stehe in Deutschland und Europa vor enormen Herausforderungen. „Das dürfen wir nicht denen überlassen, die polarisieren“, so Muscheid.

Dennoch scheinen viele in der SPD noch nicht davon überzeugt zu sein, dass eine erneute Große Koalition wirklich gut ist, was beim Neujahrsempfang immer wieder bei Gesprächen zu hören war. Gerade auch junge Genossen zeigten doch Skepsis. Und Selbstbewusstsein. „Die SPD hat eine Basis, die auch mal sagt, was sie denkt“, meinte der neue Zeller SPD-Vorsitzende Christian Simon mit Blick auf die Union, die die Stimmen der SPD-Mitglieder gegen eine neue Koalition kritisiert.

Einig waren sich aber alle, dass die SPD wieder stärker soziale Themen aufgreifen müsse und Gerechtigkeitsfragen in den Mittelpunkt stellen soll. „Dass der DGB-Landesvorsitzende heute unser Ehrengast hier ist, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir wieder näher an die Gewerkschaften heranrücken wollen. Denn wir haben viele Gemeinsamkeiten“, sagte SPD-Kreischef Oster. Dieter Junker