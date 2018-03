Rätselhaftes Päckchen sorgt für Spannung: Schweizer Autor begeistert in Cochem

Ist es der Schweizer Akzent oder doch das verschmitzte Lächeln, das Franz Hohler einen ganz besonderen Charme verleiht? Jüngst stellte der 75-jährige Schriftsteller aus Zürich seinen neusten Roman „Das Päckchen“ im Cochemer Kapuzinerkloster vor.

Auf Einladung von Cochems neuen Buchhändlern, Markus und Petra Görtz (v.l), stellt der Schweizer Schriftsteller Franz Hohler seinen neuen Roman „Das Päckchen“ im Kapuzinerkloster vor. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

In der Kreisstadt wird Kultur längst großgeschrieben. Neben den klassischen Konzerten des Kultursommers sowie einer Reihe von Kabarettveranstaltungen stehen auch immer wieder Autorenlesungen auf dem Plan. Trotz widriger Wetterbedingungen fanden sich auf Einladung von Stadt und Buchhandlung Layaa-Laulhé an einem gewöhnlichen Mittwochabend rund 80 Interessierte im Pater-Martin-Saal ein. Im Gepäck hat der Gast aus der Schweiz, der mit dem Zug angereist ist, und sich dabei an den wohlklingenden Ortsnamen entlang der Moselstrecke erfreut hat, ein besonderes „Päckchen“, den 224 Seiten starken Roman. Mucksmäuschenstill ist es, während der Autor mit klarer Stimme und einer gehörigen Portion Humor, die die Zuhörer immer wieder auflachen lässt, einzelne Passagen aus dem Buch zum Besten gibt.

Es ist die detailgenaue Schilderung der Begebenheiten, die es den Zuhörern leicht macht, sofort in die Geschichte einzutauchen. In einer klaren, unaufgeregten Sprache erzählt Hohler eigentlich zwei Geschichten, in deren Mittelpunkt, wie der Titel des Buchs erahnen lässt, ein Päckchen steht. Es handelt sich um ein wertvolles Wörterbuch aus dem 8. Jahrhundert. Während die Zuhörer einerseits die Geschichte des eher biederen Bibliothekars Ernst Stricker erfahren, der durch Zufall in den Besitz des mittelalterlichen Schatzes gerät, schildert Hohler gleichzeitig die gut recherchierte Entstehungshistorie des Buches. Ein Novize namens Heimo, der sich als wahrer Meister der Schreibkunst entpuppt, verfasst das wertvolle Buch im 8. Jahrhundert und wird anschließend von seinem Abt auf eine Reise durch verschiedene Klöster geschickt, wo jeweils eine Abschrift verfasst werden soll. Die Liebe zwischen dem Novizen und der Bauerstochter Maria, die ihn Inkognito auf der Reise begleitet, macht die Sache nicht einfacher.

Widrige Umstände sorgen dafür, dass das Buch sein Ziel nicht erreicht. Und mehr als 1200 Jahre später bei Ernst Stricker landet, der Wert und Bedeutung des Werks erkennt, und mehr über die Herkunft der alten Schrift wissen will. An dieser Stelle entwickelt sich eine moderne Kriminalgeschichte, in deren Mittelpunkt der Protagonist Ernst merkt, wie plötzlich sein detektivischer Spürsinn erwacht.

„Auf einmal merkte er, wie leicht ihm das Lügen gefallen war“, schreibt Hohler. Ob es Stricker am Ende gelingt, herauszufinden, ob es sich bei dem Buch tatsächlich um das verschollene Original handelt, lässt der Autor offen. Schließlich sollen die Zuhörer es selbst herausfinden, indem sie den Roman zu Ende lesen.

Für Hohler scheint es ein Leichtes, seine Zuhörer zu begeistern. Die Mischung aus historischen Fakten und modernem Kriminalroman ist ihm gelungen. Die Zuhörer im Pater-Martin-Saal bangen mit dem Protagonisten Stricker und lassen sich entführen, in die Welt der Schweizer Alpen. Nebenbei erfahren die Zuhörer auch viel Wissenswertes über die Kunst der Buchherstellung im Mittelalter.

Dass Hohler zu den bedeutendsten Erzählern der Schweiz gehört, wundert einen nicht. Seit 1968 hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Neben der Prosa und Lyrik gehört seine Leidenschaft auch dem Kabarett.

Von unserer Mitarbeiterin Ulrike Platten-Wirtz