Pinnerstraße in Cochem: Jugendliche randalieren

In der Nacht zum Sonntag hat ein Bürger die Polizei angerufen. Sein Anliegen: Auf den Garagen der Pinnerstraße hat er Personen gesehen, es könnte ein Einbruchversuch vorliegen.

Foto: dpa

Die Polizei traf fünf Jugendliche (alle 14 und 15 Jahre alt) aus Neef, Klotten, Kaisersesch und Cochem an. Sie hatten zuvor von einer Baustelle eine Packung Fassadendämmung mitgenommen, diese in der Pinnerstraße aufgerissen und über die Fahrbahn verteilt. Anschließend machten sich die Jugendlichen an den Garagen zu schaffen, ob dabei Schaden entstanden ist, muss laut Angaben der Polizei erst noch geklärt werden.Während die Polizisten den Sachverhalt aufnahmen, entdeckten sie einen zerkratzten Pkw. Es wird vermutet, dass die Jugendlichen diesen beschädigt haben. Derzeit dürfte sich der Schaden auf circa 1300 Euro für die Fassadendämmung und 1000 Euro Schaden am Pkw belaufen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cochem, 02671/ 9840, zu melden.