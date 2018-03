Lieger bekommen lautstarke Hilfe aus der Region: Kampf um die Zwergschulen geht weiter

Der Kampf um die Zwergschulen geht weiter. Trommelwirbel, Trillerpfeifen und Protestrufe: Die Stimmung in der Lieger Mehrzweckhalle ist emotionsgeladen. Rund 250 Betroffene aus Lieg und Pünderich, aus Bingen-Gaulsheim (Mainz-Bingen), Frankenstein (Kaiserslautern), Reifferscheid (Ahrweiler), Schöndorf (Trier-Saarburg), Herkersdorf (Altenkirchen) und Oberkail (Vulkaneifel) waren da, um gegen die für 2018 geplante Schließung der jeweiligen Grundschule zu demonstrieren.

Die Lieger Grundschüler wollen ihre Schule behalten. Und nicht nur sie. Der Protest in den betroffenen Orten ist groß.

Unterstützt werden die Bürger dabei von Vertretern aus Kommunalpolitik sowie von vielen Leuten aus Cochem-Zell – auch die, deren Schulen noch nicht betroffen sind, zum Beispiel Bürger aus Müden, Alf und Mörsdorf, waren da. „Das Schulgesetz muss geändert werden. Dafür sind wir hierhergekommen“, sagt Ortsvorsteher Marcus Kirchhoff aus Mörsdorf (Rhein-Hunsrück-Kreis).Kämpferisch zeigt sich vor allem Liegs Ortsbürgermeister Heinz Zilles. „Man muss mit Verbalattacken rechnen. In Lieg wird Tacheles geredet“, sagt er. Cochem-Zell ist am stärksten betroffen. Ein Drittel aller Schulen im Kreis soll geschlossen werden. „Und hier wird nicht mit gleichem Maß gemessen“, beklagt Zilles. VG Bürgermeister Karl Heinz Simon aus Zell weiß Grundschulen als Identifikationsmerkmal der Gemeinden zu schätzen. „Es ist doch eine Farce, wenn man die Schule schließt und gleichzeitig die Gemeinde dazu aufruft, am Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft teilzunehmen“, moniert er.

Dass die Attraktivität der Dörfer leidet, darüber sind sich alle Anwesenden im Klaren. „Nur mit guter Landluft hält man niemanden im Dorf“, sagt Heinz Zilles. Der Ortschef und Organisator der Veranstaltung spart nicht mit großen Worten. Er wirft der Landesregierung vor, Geld zu vernichten, wenn es um Projekte wie Nürburgring oder Flughafen Hahn gehe. „Der Erhalt der Schule ist dagegen ein Mückenschiss“, sagt Zilles.

Die Demonstranten, darunter auch zahlreiche Grundschulkinder, können die Entscheidung der Landesregierung nicht verstehen. „Wie ein Damoklesschwert schwebt der Schließungsgedanke seit Dezember über uns, und es gibt noch immer keine Entscheidung“, beklagt Alexandra Frerichs aus Bingen-Gaulsheim, deren Grundschule ebenfalls auf der Liste steht.

Thomas Linnertz, Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, äußert sich zu den Vorwürfen eher verhalten. Die Schulen seien noch in der Prüfung, Entscheidungen seien noch keine gefallen. Das Argument, mit möglichen Schließungen andere Schulstandorte stärken zu wollen, kann die Zuhörer in Lieg nicht wirklich überzeugen. Mit einer Entscheidung der ADD ist laut Linnertz in etwa zwei Wochen zu rechnen.

Die Vertreter der betroffenen Schulstandorte wollen sich bis dahin in Arbeitskreisen formieren, um Konzepte auszuarbeiten. Die kleinste Grundschule in Rheinland-Pfalz in Klotten, zuletzt von sechs Kindern, ist seit dem Sommer aufgelöst.

