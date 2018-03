Kreisreform: Grüne wollen Bürgerdialog, und zwar jetzt

Aus unserem Archiv

Cochem-Zell

Angesichts einer möglichen Kreisreform in Rheinland-Pfalz halten es die Cochem-Zeller Grünen für wichtig, bereits jetzt einen Bürgerbeteiligungsprozess zur Zukunft des Kreises zu starten. Einen entsprechenden Antrag hatte Bündnis 90/Die Grünen bereits im Dezember im Rahmen der Etatberatungen in den Kreistag eingebracht. Doch die Kreisverwaltung hält ein solches Vorhaben derzeit für verfrüht. Am nächsten Montag wird der Kreisausschuss über den Antrag vorberaten, Anfang April steht dann im Kreistag die Entscheidung darüber an.