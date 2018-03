Karneval in Cochem: Glasflaschen sind an Weiberfastnacht tabu

Aus unserem Archiv

Cochem

Im siebten Jahr in Folge hat das Gros der Jecken die Allgemeinverfügung verinnerlicht: Rund um den Endertplatz und der Brückenstraße in Cochem herrscht an Weiberfastnacht Glasverbot. Dass dies eingehalten wird, darauf werden das Ordnungsamt, die Polizei sowie das Jugendamt am Donnerstag, 8. Februar, achten. Denn die Erfahrungen seit der Einführung der neuen Regelung waren in den vergangenen Jahren durchweg positiv, wie Udo Bukschat vom Ordnungsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte.