Hunsrücker protestieren gegen Fusionsdiktat nach Gutsherrenart

Hunsrück/Treis-Karden – Der Protest ist eindrucksvoll: 150 Bürger aus Lahr, Zilshausen und Mörsdorf haben die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Treis-Karden gestern Nachmittag mit einer Demonstration empfangen. „Wir lassen uns nicht an der SCHNUR vorFÜHRen“, stand auf einem Plakat, das die Verursacher des Ärgers deutlich benannte.

Kommunalreform: Hunsrücker protestieren gegen Zwangsehe 1 von 27 Ein Schild sagt mehr als 1000 Worte ... In Treis-Karden demonstrieren Hunsrücker dagegen, bei den Fusionsplänen übergangen zu werden. Foto: David Ditzer 2 von 27 Vorne sortiert sich die Polizei, hinten formiert sich der Prostest. Doch bei der Demo geht's friedlich zu, wie es sein soll. Foto: David Ditzer 3 von 27 Schon das erste ausgerollte Banner verrät, wo die Sympathien liegen, wenn's um einen Fusionspartner geht. Foto: David Ditzer 4 von 27 Plakate, Transparente, Polizei – alles was zu einer ordentlichen Demo dazugehört. Foto: David Ditzer 5 von 27 Eine klare Botschaft an die gewählten Volksvertreter aus dem VG-Rat. Foto: David Ditzer 6 von 27 Mitsprache kennt keine Altersgrenzen. Foto: David Ditzer 7 von 27 Was für ein bunt-basisdemokratisches Empfangskomitee ...! Foto: David Ditzer 8 von 27 Wer nicht fragt, gewinnt? Von wegen! Foto: David Ditzer 9 von 27 Demokratie muss Mitbestimmung heißen! Foto: David Ditzer 10 von 27 SIM ist in, COC ist out – jedenfalls für diese Demonstranten. Foto: David Ditzer 11 von 27 Wenn um UNS geht, stehen Jung und Alt Seite an Seite. Foto: David Ditzer 12 von 27 Protest? Geht auch ganz ohne Oma! Foto: David Ditzer 13 von 27 Eine Zwangsehe und alles läuft wie am Schnürchen? Nee, nee, nee ... Foto: David Ditzer 14 von 27 In der Kürze liegt die Würze. Foto: David Ditzer 15 von 27 Protestieren und freundlich lächeln gleichzeitig. Ist für diese (Noch-)Cochem-Zellerin überhaupt kein Problem. Foto: David Ditzer 16 von 27 Die Hunsrücker trommeln für ihren Fusionswillen. Foto: David Ditzer 17 von 27 Diese Ortschefs stellen sich demonstrativ in die Mitte der Demonstranten: (von links) Hans-Peter Färber (Lahr), Franz Josef Petry (Mörsdorf) und Robert Etges (Zilshausen). Foto: David Ditzer 18 von 27 Da biste platt: Kastellaun sagt klar Ja zu Zilshausen. Foto: David Ditzer 19 von 27 So viel sichtbares Bürgerinteresse – das erfreut den Ersten Beigeordneten Heinz Kugel. Foto: David Ditzer 20 von 27 Auch bei ernsten Sachen gibt's zum Glück immer noch was zu lachen. Foto: David Ditzer 21 von 27 Wer mündig ist, formt seinen eigenen Willen und äußert ihn. Foto: David Ditzer 22 von 27 Wer über ihre Köpfe hinwegentscheiden will, wird Ärger bekommen. Foto: David Ditzer 23 von 27 Lange Protestreihe. Foto: David Ditzer 24 von 27 Wer zur Ratssitzung will, muss da durch! Foto: David Ditzer 25 von 27 Der Treis-Kardener Ortsbürgermeister Philipp Thönnes bahnt sich seinen Weg durch den Protest. Foto: David Ditzer 26 von 27 Liebe Politiker, bitte ergänzt den Satz "Versprochen ist versprochen ..."! Foto: David Ditzer » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Der Verbandsgemeinderat sollte ursprünglich eine Grundsatzentscheidung treffen: Die Verbandsgemeinde Treis-Karden solle nur mit einer VG innerhalb des Kreises Cochem-Zell fusionieren. Das aber widerspricht bekanntlich dem Willen der Hunsrücker, die zur VG Kastellaun wollen. Dass Landrat Manfred Schnur als Moderator der Lenkungsgruppe und der Treis-Kardener VG-Chef Manfred Führ den ausdrücklichen Wunsch derart ignorieren wollten, empört. Peter Färber, Ortsbürgermeister von Lahr und selbst Mitglied im Verbandsgemeinderat, schüttelte fassungslos den Kopf, als er die Beschlussvorlage zum ersten Mal in den Händen hielt: „Da habe ich einen Moment lang den Glauben an die Kommunalpolitik verloren.“

Den Glauben an die Möglichkeit der Mitbestimmung haben die Hunsrücker noch nicht verloren. Yvonne Horbert aus Zilshausen: „Wir fordern, dass der Bürgerwille nicht nur belächelt, sondern umgesetzt wird. Denn wir sind unmittelbar betroffen von der Fusion. Es geht um unser Leben.“

Das sieht auch Kerstin Hiester so: „Die Zugehörigkeit zu einer Verbandsgemeinde bedeutet mehr, als nur alle vier Jahre einen Ausweis zu beantragen. Es ist ein Lebensgefühl.“ Das drückt sich auch auf vielen Plakaten der Demonstranten aus: „Wir sind Hunsrücker!“ So wie Anne Schnorpfeil. Die Mörsdorferin ist zwar in Treis geboren, hat aber mit der Mosel nicht mehr viel zu tun. „Ich erledige alles in Kastellaun“, sagt sie. „Es ist geografisch näher und von der Infrastruktur her besser. Die Kinder gehen dort zur Schule, wir kaufen dort ein.“ Manfred Wendling aus Lahr sieht das ähnlich: „Der Fortschritt findet nur im Hunsrück statt“, meint er. „Die Betriebe aus unseren Dörfern siedeln nach Kastellaun um, weil es dort Potenzial gibt. Die Stadt hat außerdem jede Menge Fachärzte. Wer zum Einkaufen hinfährt, kann kostenlos parken. Das ist weder in Treis noch in Cochem der Fall.“ Auch Manuela Neuhäuser sagt: „Unser Leben spielt sich in Kastellaun ab.“ Eine Fusion mit der Verbandsgemeinde Cochem oder Kaisersesch ist für viele Hunsrücker keine Alternative: „Beides ist gleichermaßen schlecht“, sagen sie.

Deshalb stößt sie auch das Vorgehen der Kommunalpolitiker vor den Kopf: „Wir fühlen uns übergangen“, sagen sie und erinnern mit Plakaten wie „Versprochen ist versprochen“ an die Zusage, den Bürgerwillen zu berücksichtigen. Sie wollen mitbestimmen.

Von unserer Redaktionsleiterin Birgit Pielen