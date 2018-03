Hochwassermeldezentrum Mosel: Pegelstände weiter hoch – anhaltende Regenfälle erschweren Prognosen

Aus unserem Archiv

Mosel

Keine einfache Aufgabe haben derzeit die Fachleute des Hochwassermeldezentrums Mosel in Trier. In ihrem Lagebericht heißt es am verregneten Donnerstag: „Für die Mosel ab Trier ist die weitere Entwicklung aufgrund noch andauernder Regenfälle unsicher. Nach derzeitiger Niederschlagsprognose wird am Pegel Trier für Donnerstag und Freitag ein Pendeln der Wasserstände im Bereich zwischen 690 und 740 Zentimetern erwartet.“ Das würde für den Pegel in Cochem heute Stände von 5,90 bis 6,40 Meter bedeuten.