Handel mit Drogen: Mann (23) verurteilt

Wegen des unerlaubten Handels und des unerlaubten Erwerbs von Drogen ist ein Mann aus dem Moselort vom Amtsgericht Cochem zu einer Haftstrafe von elf Monaten auf Bewährung und einer Geldauflage von 600 Euro verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der junge Mann mindestens in einem Fall mit Drogen gehandelt hat. Den Erwerb einer geringen Menge Marihuana hatte er eingeräumt.

Symbolfoto. Foto: picture alliance / dpa

In der Anklageschrift war dem 23-Jährigen deutlich mehr zur Last gelegt worden. So sollte er Anfang 2016 in seiner Wohnung einen größeren Handelsbestand verschiedener Betäubungsmittel vorgehalten haben, darunter vier in Folie eingeschweißte Blöcke Amphetamin, mindestens drei mit Ecstasy-Tabletten gefüllte Gefrierbeutel und Marihuana, von dem er auch etwas verkauft haben soll. Die Vermutung, er habe damit eine „Marktlücke“ in der Region füllen wollen, die durch das Auffliegen einer Drogenhändlerin entstanden war, stand ebenfalls im Raum. „Doch ein gewerbsmäßiger Handel konnte in der Verhandlung nicht nachgewiesen werden“, betonte der Vorsitzende Richter Sven Kaboth. Dafür seien die Zeugenaussagen zu dünn gewesen. In der Tat konnten sich mehrere der Zeugen nicht mehr an die Vorkommnisse vor zwei Jahren erinnern oder bestritten, bei dem Angeklagten Drogen gekauft oder gesehen zu haben. Lediglich ein Handel mit Drogen bestätigte sich in der Verhandlung. Dass er in Cochem 0,5 Gramm Marihuana bei einem Dealer gekauft hat, gab der 23-Jährige zu. Bei einer Hausdurchsuchung waren davon noch 0,5 Gramm eines Tabak-Marihuana-Gemischs aufgefunden worden.

Beim Strafmaß folgte das Schöffengericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. „Obwohl der Angeklagte bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten ist und die genaue Menge der gehandelten Drogen nicht festgestellt werden konnte, ist hier eine Geldstrafe nicht mehr ausreichend“, meinte der Richter in der Urteilsbegründung. Mit ein Grund dafür sei auch das fehlende Geständnis für den Handel. Allerdings könne die Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden.

Der Verteidiger des Angeklagten hatte eine milde Strafe für den Erwerb der Drogen beantragt sowie einen Freispruch bezüglich des Handelsvorwurfs. „Wir wissen nicht die Menge, wir kennen keine Wirkstoffart, die Substanzen sind nicht bekannt. Und die Zeugenaussagen, die den Handel belegen sollen, sind sehr ungereimt“, meinte Rechtsanwalt Bernhard Theisen (Cochem). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte zumindest erklärte schon im Gericht den Verzicht auf Rechtsmittel.

Dieter Junker