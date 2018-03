Rudolf Schneiders breitet die Pläne für den Umbau auf einem alten Schultisch aus. Das Klassenzimmer der Alfler Grundschule hat sich seit der Schließung nicht verändert, „es hat sich auch noch niemand getraut, das gemalte Alphabet abzuhängen“, sagt der Ortschef der Gemeinde und schaut sich wehmütig um. Ende 2015 war klar, dass es für die Grundschule in dem Eifeldorf keine Zukunft gibt, die Schülerzahlen waren einfach zu gering. Doch was geschieht mit dem Gebäude, wenn es den eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllen muss? Diese Frage stellen sich aktuell Alflen und Klotten – und in Zukunft wahrscheinlich noch weitere Gemeinden.

In dem wunderschönen Bruchsteinhaus in der Mitte der Gemeinde Klotten werden ebenfalls keine Grundschüler mehr unterrichtet. Noch erinnert auch hier die gesamte Einrichtung an den Schulbetrieb, genutzt wird das Haus ...

Lesezeit für diesen Artikel (519 Wörter): 2 Minuten, 15 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.