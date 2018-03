Fahrräder für Flüchtlinge: Elmar Schrauth schraubt für den guten Zweck

Elmar Schrauth geht durch Reihen von alten Fahrrädern, die teils von der Decke hängen, teils nebeneinander in den ehemaligen Gewächshäusern stehen, die heute zu seinem Fahrradladen gehören. Bei dem einen eiert das Vorderrad, als Schrauth es mit der Hand bewegt. Bei einem anderen sind die Schläuche aus dem Mantel des Reifens herausgeplatzt. Die meisten dieser Räder haben irgendwelche Wehwehchen, manche sind auch einfach nur Schrott. Schrauth erkennt meist schon auf den ersten Blick, ob noch was zu retten ist. Da hilft ihm seine jahrelange Erfahrung. Seit nunmehr 35 Jahren hat er seinen Laden in den Sehler Anlagen in Cochem. Seit zwei Jahren repariert der 53-Jährige Fahrräder für Flüchtlinge aus der Region.

Elmar Schrauth aus Cochem macht Fahrräder für Flüchtlinge und bedürftige Menschen fit. Wer sein altes Fahrrad für diesen Zweck spenden möchte, kann es noch bis Mitte Februar in Schrauths Radladen in den Sehler Anlagen 9-10 in Cochem abgeben. Foto: Christoph Bröder

Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, haben oft nur das, was sie auf ihrer Flucht bei sich tragen können. Das ist meist nicht viel. Und ein Fahrrad ist da sicherlich nie dabei. Das aber ist häufig besonders wichtig für Geflüchtete. Mobil sein, selbstständig von A nach B zu kommen, auch mal mit dem Rad zum Supermarkt fahren zu können. Oder zum Sprachunterricht. Um das zu ermöglichen, gibt es im Kreis Cochem-Zell die Aktion „Fahrrad für Flüchtlinge“, an der neben dem Dekanat Cochem, der Tafel und der Flüchtlingshilfe Zeller Land auch Elmar Schrauth beteiligt ist.

„Als es vor zwei Jahren losging mit der Flüchtlingswelle, und so viele Menschen zu uns kamen, war es anfangs schwer für sie, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, um beispielsweise zum Sprachunterricht zu kommen“, erinnert sich Schrauth. „Ich fand das schräg und dachte, die müssen doch Fahrräder haben“, so der 53-Jährige. Rund 200 Fahrräder hat er seitdem für Flüchtlinge aus der Region fit gemacht. Vor allem Kinder- und Jugendräder, aber auch Damen- und Herrenräder. Neuland ist das für Schrauth allerdings nicht. Bereits seit rund 20 Jahren repariert er Fahrräder für bedürftige Menschen aus der Region. Niemand soll auf ein Fahrrad verzichten müssen, scheint die Meinung des Cochemer Fahrradenthusiasten zu sein.

Gesucht werden für die Aktion vor allem funktionstüchtige gebrauchte Fahrräder, speziell sportliche Fahrräder mit Rahmengröße 24 und 26, die an Jugendliche aus der Region weitergegeben werden, die in neu zugezogenen Familien mit geringfügigem Einkommen leben. Schrauth nimmt aber erst einmal alle Fahrräder entgegen, die die Leute vorbeibringen, um sie zu spenden. Der Zustand der Räder ist ganz unterschiedlich. Mal reicht es, neue Reifen aufzuziehen oder neue Bremsklötze zu montieren. Manchmal sind die Räder aber auch schrottreif und Schrauth kann nur noch wenige Teile ausschlachten. „Das Problem bei Mountainbikes ist oft, dass die kein Licht vormontiert haben“, erklärt Schrauth. Darum müssen sich die neuen Fahrradbesitzer dann aber selbst kümmern. Alle anderen Reparaturarbeiten gehen auf ihn, das macht er ehrenamtlich. „Ich sehe ja oft, dass die Räder benutzt werden, das reicht mir als Lohn und Dank“, sagt der Cochemer.

Im Winter, außerhalb der Hauptsaison im Moseltal, haben er und seine Mitarbeiter außerdem Zeit und Kapazitäten, sich solcher reparaturbedürftiger Fahrräder anzunehmen. „Wir nehmen deshalb nur bis Mitte Februar Spendenräder an, damit wir die auch wirklich fertig haben, bevor die ersten Touristen im Frühling wieder zu uns kommen. Dann nämlich geht es in seinem Laden wieder richtig rund, zu Spitzenzeiten im Sommer kommen er uns seine Mitarbeiter locker auf eine 70-Stunden-Woche. Da wird jeder Mitarbeiter im Betrieb gebraucht, jede Ecke in seinem Fahrradladen muss dann frei sein.

Weitere Informationen bei Veronika Rass, Pastoralreferentin mit dem Auftrag Begleitung von Ehrenamtlichen in der Initiative für neu Zugezogene mit Migrationshintergrund im Moselkrampen, Tel. 0151/122 371 15 oder per E-Mail an veronika.rass@bistum-tier.de

Von unserem Reporter Christoph Bröder