Erste Hilfe für Bello und Kitty ist gefragt: Veterinärin klärt Tierhalter auf

Der Hund tritt in eine Glasscherbe, die Katze trinkt giftiges Tannenbaumwasser ... Wenn Haustiere Hilfe brauchen, müssen Tierhalter genau wie beim Menschen sofort mit Ersthilfe-Maßnahmen reagieren. Aber wie versorgt oder reanimiert man ein Tier? In einem Tagesseminar in der Zeller IGS klärte Veterinärin Dr. Daniela Mamic kürzlich Tierhalter genau darüber auf.

Retriever-Hündin Malu lässt die Erste-Hilfe-Trockenübungen der Kursteilnehmer geduldig über sich ergehen. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

„In erster Linie geht es darum, dass die Tierhalter erkennen, wann ein Notfall vorliegt und wie zu reagieren ist“, sagt die Tierärztin. Bei kleineren Blessuren, beispielsweise wenn ein Hund in eine Scherbe getreten ist, genügt meistens erst einmal ein Verband. „Es gibt aber auch Notfälle, in denen es um Leben und Tod geht. Da muss man sofort reagieren“, sagt Mamic. Auf dem Land bedeutet das häufig, weite Wege auf sich zu nehmen. Die nächsten Tierkliniken gibt es in Trier, Rheinböllen oder Mayen. Bis man dort ankommt, sollte der Tierhalter Erste Hilfe leisten. „Auch hier gilt wie beim Menschen: Ruhe bewahren. „Wenn das Tier merkt, dass der Halter Angst hat, bekommt es auch welche“, sagt Mamic.

Die 40-Jährige leitet seit vier Jahren eine Kleintierpraxis in Traben-Trarbach. Auf die Idee mit dem Ersthilfe-Kurs für Tiere kam sie bereits vor zehn Jahren. Damals noch in Worms tätig, bat ein Hundeverein sie um entsprechendes Know-how. „Die Nachfrage ist so groß, dass ich seither regelmäßig solche Kurse anbiete“, sagt sie.

In Zell dienen Malu, David und Yuma als Probanden. Drei Hunde, die nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen sind. Die Kursteilnehmer dürfen der Reihe nach versuchen, die Oberschenkelschlagader bei den Tieren zu ertasten oder einen Verband anzulegen. Mamic zeigt, wie man das richtig macht. Zuerst werden die Zehen des Tiers mit Polsterwatte umwickelt. Dann werden Verband und Fixierband angelegt. Die sechsjährige Malu, eine blonde Retrieverhündin, lässt sich das geduldig gefallen. Bis die Teilnehmer so weit sind, liegt die Hündin seelenruhig auf einer Decke und döst während des theoretischen Teils. Nichtsdestoweniger ist sie ganz bei der Sache, als man ihr die Verbände anlegt. Natürlich nur zu Übungszwecken und für kurze Zeit. Außerdem ist Halterin Carina Fischer immer an ihrer Seite. Genau wie bei Yuma, einer Huskydame, und dem Pudelmischling David. Der „alte Herr“ schaut gemütlich in die Runde, als die Teilnehmer nach und nach an ihm herumdoktern. Einer der Teilnehmer ist Martin Reinarz. Der 47-Jährige besitzt zwei Australien Sheperds. „Die Tiere sind ziemlich aktiv, da gibt es öfter mal Wehwehchen“, sagt er.

Erst kürzlich musste er einen Verband anlegen, als einer der Hunde sich an der Pfote verletzte. Gut, dass er den Kurs schon einmal mitgemacht hat und wusste, wie zu reagieren war. Es kommt aber auch vor, dass Schlimmeres passiert. Hundedame Yuma hat schon brenzlige Situationen erlebt, als sie einen Splitterknochen gefressen hatte. Halterin Dagmar Görgen reagierte sofort und fuhr mit dem Tier in die Klinik, wo es umgehend operiert wurde. „Das kommt leider gar nicht so selten vor, dass es bei Tieren um Leben und Tod geht“, weiß Mamic. Den Teilnehmern, überwiegend Hunde-, aber auch einige Katzenhalter, ist es wichtig, die Situation einzuschätzen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Dafür hat Mamic Tipps parat: Sind die Lefzen blass, atmet das Tier flach und hat Fieber, muss ein Profi ran. Für Notfälle, die nicht lebensbedrohlich sind, sollten Tierhalter Kochsalzlösung, Einmalhandschuhe, Polsterwatte, Klebeband sowie Schere, Pinzette, Zeckenzange und Fiebermesser parat haben.

Das Interesse an der Ersthilfe für Tiere ist groß. „Innerhalb einer Stunde war der Kurs, der auf 30 Teilnehmer begrenzt war, ausgebucht“, sagt Mamic. Wegen der großen Nachfrage wird es demnächst eine Wiederholung geben. Nähere Informationen auf Facebook unter tierarztmamic.

Von unserer Mitarbeiterin Ulrike Platten-Wirtz