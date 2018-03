Ediger-Eller: Dart-Cup lockt auch Fußballer

Der Dartsport ist auf dem Vormarsch. Immer mehr Menschen begeistern sich für das Spiel mit den kleinen runden Pfeilen. Auch die Menschen in Ediger-Eller hat das Dartfieber gepackt. So überrascht es nicht, dass der jüngste Wajos-Dart-Cup, der mehrere verschiedene Einzelturniere beinhaltet, innerhalb kürzester Zeit ausgebucht war.

Spannend war auch das eigene Kinder- und Jugendturnier beim Wajos-Darts-Cup in Ediger-Eller, der im Dorf auf große Resonanz stieß. Foto: Philipp Wirtz

„Wir sind vor drei Jahren spontan auf die Idee gekommen, ein dorfeigenes Dartturnier ins Leben zu rufen. Seither waren die Plätze jedes Jahr ausgebucht. Dass die Veranstaltung auf so positive Resonanz stoßen würde, damit haben wir anfangs selbst nicht gerechnet“, freut sich Mitorganisator Marc Kranz (TuS Ediger-Eller). Das Besondere: Während Dart früher in erster Linie als Kneipensport galt, darf in Ediger-Eller auch die Jugend ran und ihre Geschicklichkeit beim Zielen und Werfen unter Beweis stellen. Dafür gibt’s beim Wajos-Dart-Cup ein eigenes Kinder- und Jugendturnier.

„Wir haben diesmal 24 Teilnahmeplätze für Kinder und Jugendliche angeboten. Auch die waren sofort ausgebucht. Die Kinder, die hier mitspielen, sind alle eher Fußballer, aber beim Dartturnier nehmen sie gern teil“, berichtet Kranz. Die Bestplatzierten in der Kinder- und Jugendklasse durften sich in diesem Jahr nicht nur über einen Pokal, sondern zusätzlich über verschiedene Sachpreise freuen. Der erste bis dritte Platz wurde jeweils mit einem Pokal ausgezeichnet. Zusätzlich bekam der Erstplatzierte ein Deutschlandtrikot für die WM, der Zweitplatzierte einen Rucksack. Der Dritt- sowie Viertplatzierte durften sich jeweils über einen Schwimmbadgutschein für das Cochemer Moselbad freuen.

Eine ganz besondere Auszeichnung gab es im Seniorenturnier zu gewinnen: einen mehr als 20 Kilogramm schweren Wanderpokal mit Granitsockel und einem 50 Zentimeter hohen Dartpfeil, den Dorfschmied Rudolf Franzen in Handarbeit eigens für das Turnier angefertigt hat. „Es ist schön zu sehen, dass das ganze Dorf hinter der Veranstaltung steht. Während des Turniers bleibt sogar die Dorfkneipe geschlossen. Das spiegelt sich auch in der Stimmung wider, und die ist immer großartig“, betont Kranz. Das dürfte auch daran liegen, dass im Seniorenturnier ab dem Halbfinale jedes Einzelspiel mit einem „Walk on“, einer künstlichen Neben- und Lichterschau, inszeniert wird.

Laut Kranz können sich aber auch die Leistungen sehen lassen. Das Turnier ist auf die A-Klasse-Spieler beschränkt. „Diese Einteilung ist uns sehr wichtig. Auf diese Weise verhindert man, dass das Turnier zu unausgewogen wird, und es bleibt spannend“, so Kranz. Im vergangenen Jahr sei während des Turniers fünf Mal die 180 geworfen worden. „Für Hobbyspieler ein beachtliches Ergebnis.“

Philipp Wirtz