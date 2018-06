Eigentlich wollte sich die Freiwillige Feuerwehr Düngenheim um 19 Uhr am Sportplatz versammeln, um Vorbereitungen für das Kreis- und Verbandsgemeindefeuerwehrfest am Wochenende, 15. bis 17. Juni, zu treffen. Doch kurz vorher gibt es einen Einsatz. Zwar ist die Situation schnell geklärt, aber sie macht deutlich: Die Einsatzbereitschaft der circa 30 aktiven Mitglieder darf trotz der aufwendigen Vorbereitungen für das Fest nicht leiden. Was bedeutet eine so große Veranstaltung für die Feuerwehr?

Die größte Herausforderung: Da Kreis- und Verbandsgemeindefest zusammengelegt wurden, muss auch beides unter einen Hut gebracht werden. In ihrem Konzept, mit dem die Düngenheimer sich auch für die Ausrichtung des ...

Lesezeit für diesen Artikel (485 Wörter): 2 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.