Cochems Karnevalisten starten durch: Flug BND 11-11 hebt ab ins Narrenparadies

Am Ende behält ein erfahrener Narr mit seiner Prognose für die Prunksitzungspremiere der Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) recht: „Die Cochemer Stückelche unserer Zeit sorgen gewiss für Heiterkeit“, verkündet Till Eulenspiegel zu Beginn der bunten Bühnenshow in der aufwendig geschmückten Turnhalle der BBS. Ins Eulenspiegelkostüm ist CKG-Vizepräsident Michael Brand geschlüpft. Wer sollte besser wissen, dass sich der Schalk im Nacken der Cochemer Akteure von jeher häuslich eingerichtet hat. Dort treibt er sein lustiges Spiel mit Hintersinn und Tiefgang – und kuriert das Publikum zumindest zeitweilig von etwaigen Verdrießlichkeiten des Alltags.

Karnevalssitzung in Cochem 1 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 2 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 3 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 4 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 5 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 6 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 7 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 8 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 9 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 10 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 11 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 12 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 13 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 14 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 15 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 16 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 17 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 18 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 19 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 20 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 21 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 22 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 23 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 24 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 25 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 26 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 27 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 28 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 29 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 30 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 31 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 32 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 33 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 34 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 35 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 36 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 37 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 38 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 39 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder 40 von 41 In Cochem heißt es „Ooh“ und auch „Holau“. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Cochemer Karneval. Foto: Christoph Bröder » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Im CKG-Sessionsmotto ist alles angelegt, was den Narrenspaß in der Kreisstadt so liebenswert macht. Sitzungspräsident Jörg Eckerskorn gibt es gleich zum Besten: „Es gilt für Kinder, Mann und Frau in Cochem ,Ooh' und auch ,Holau'.“ Tief lokal gefärbt, generationenübergreifend, von ansteckender Heiterkeit geprägt, das zeichnet die Cochemer „Fassenacht“ aus. Dabei hebt die Gruppe „Baddanouhdah“ mit den Jecken im Saal zunächst nicht etwa zum nahen Schlossberg ab. Flug BND 11-11 der Baddanouhdah Air fliegt vielmehr einen Elfenbeinturm auf Jamaika an. Schließlich gilt es, einen ebenso spöttischen wie urkomischen Blick auf das Scheitern der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen zu werfen.

Einfach wunderbar, wenn Tanja Hartmann im Merkellook zur Melodie des Santana-Songs singt: „Ich bin ein Black Magic Woman.“ Und der grüne Chefsondierer (Heinz-Albert Hilken) lässt die Jecken im Saal vor einem cannabinoiden Joint Venture zu den Klängen von Joachim Witts „Goldenem Reiter“ bissig-energisch wissen: „Hey, hey, hey, ich bin der Anton Hofreiter.“ Für ihn ist klar: „Ich will noch hoch auf der Leiter.“ Dabei grenzt es an ein Wunder, dass Flugkapitän Hansen (Jörg Wronka) seine Passgiere überhaupt sicher ans Ziel bringt. Schließlich hat er seine Fluglizenz auf windigen Wegen erworben. Ex-Agent Mauss riet ihm: „Zieh' dir einfach einen schicken Blazer an, das wird schon langen.“ Kapitän Hansen dazu: „Tja, was soll ich sagen? Es läuft wie am Schnürchen.“

Zieh' dir einfach einen schicken Blazer an, das wird schon langen."

Die Gruppe "Baddanouhdah" gibt einen fiktiven Dialog zwischen Flugkapitän Hansen und Ex-Agent Mauss zur Nichterforderlichkeit einer Fluglizenz wieder.

Das ist nicht das einzige Mal, das an diesem Abend die Mauss-Spendenaffäre karnevalistisch ausgeschlachtet wird. Das Cochemer Burgfräulein Kunigunde (Heike Raab) bringt sie ebenfalls zur Sprache. Noch köstlicher echauffiert sie sich allerdings über die lila Lichteffekte, die zur Weihnachtszeit ihre Reichsburg so irritierend illuminiert haben. An den Noch-Stadt- und baldigen VG-Chef Wolfgang Lambertz gerichtet, mutmaßt sie: „Mit so einer lila Lichtershow macht der auch sicher den ganzen Krampen froh.“ Ihr Vorschlag: Wenn er Tanjas Club ganz in Lila „leuchten lässt, wird es auch in Nehren mal ein schönes Weihnachtsfest“.

Keineswegs weihnachtlich, sondern venezianisch-pompös verzaubern Tänzerinnen des Turnvereins Cochem ihre Zuschauer. Reichlich rüschenverzierte Rokokokleider, für die Claudia Wilde, Monika Kloß und Dorothee Andres verantwortlich zeichnen, sind das i-Tüpfelchen auf einer atemberaubenden Vorstellung. Akrobatik, Hebefiguren, synchrone Bewegungen und Schrittfolgen – unbegreiflich, dass Nicht-Profis in unzähligen Trainingsstunden solch ein geniales Gesamtkunstwerk vors Bühnenbild zu entwerfen imstande sind. TV-Trainerin Nicole Fiedermann hat ganze Arbeit geleistet. Passend zur Choreografie bekommt der Elferrat goldfarbene Langnasenmasken aufgesetzt.

Nicht minder verblüffend und detailverliebt gerät der Auftritt der Tanzgruppe Moselglück, die von Katharina Burg und Karin Esper trainiert wird. In Wildkatzenkostümen huschen die Tänzerinnen und Tänzer geschmeidig über die Bühne, zeigen brillante Wurfeinlagen, bauen hallenhohe Menschenpyramiden und lächeln das Risiko weg, als ob selbstverständlich sei, dass auch künstliches Katzenfell einer jeden Trägerin mindestens sieben Leben verleihe. Tierisch gut.

Durch tänzerisches Können überzeugen auch Prinzengarde und Stadtsoldaten der CKG sowie das Solomariechen Michaela Maibauer. Die Bauarbeiter um Chefcholeriker Sebastian Nikolay betätigen sich als Ärzte- und Sanitäter-Team, das vermeintlich seine hellste Leuchte (Christoph Marx) operiert, nachdem „Iggy“ beim Glühbirnenwechsel gestürzt ist. Kunstblutreich und zum Schreien komisch, obwohl zwischendurch mal die Technik streikt. Thomas „Tom“ Esser gibt als Ornithologe famos-freche Einblicke in Cochems Welt der schrägen (Polit-)Vögel. Und BND Flug 11-11? Dank verrückt-kreativer Einfälle eines Stephan Hilken landet er nach einem China-Abenteuer wieder sicher im Krampen. Klar, die Crew hat ein Stück moselländische Küchenkultur ins Reich der Mitte exportiert: „Der Deppekoche wird zum Nationalgericht, die Chinesen kochten bisher die Kartoffeln nicht.“ Ein Sitzungsappetizer nach CKG-Geschmack.

Von unserem Redakteur David Ditzer